Il primo farmaco creato per un solo paziente

Cannabis - ecco il primo farmaco autorizzato : "Aiuterà i bambini affetti da epilessia" : Disco verde in Ue all'uso di un medicinale a base di Cannabis, destinato a pazienti con due forme rare e gravi di epilessia...

Epilessia : approvato in Europa il primo farmaco a base di cannabis - sarà utile per una specifica patologia : La Commissione Europea ha approvato per la prima volta un farmaco a base di cannabis, l’Epidiolex, indicato per il trattamento di due forme rare ma gravi di Epilessia, la sindrome di Dravet e quella di Lennox-Gastaut. L’Epidiolex si presenta in forma liquida da assumere per bocca, come fosse uno sciroppo, non contiene la componente psico-attiva della cannabis, il tetraidrocannabinolo (thc), ma il cannabidiolo. Il farmaco è stato testato in ...

Approvato il primo farmaco a base di cannabis per trattare l’epilessia : si chiama Epidiolex : L'Epidiolex, primo farmaco a base di cannabis autorizzato per il trattamento dell'epilessia, ha avuto il via libera anche in Europa. E' una pietra miliare che potrebbe portare il CBD ad essere considerato come principio farmacologico e alla diffusione di questo farmaco anche in Italia per trattare forme di epilessia che non rispondono ai trattamenti tradizionali, soprattutto nei bambini.Continua a leggere

Approvato in Europa il primo farmaco a base di CBD per trattare l’epilessia : si chiama Epiodiolex : L'Epidiolex, primo farmaco a base di cannabis autorizzato per il trattamento dell'epilessia, ha avuto il via libera anche in Europa. E' una pietra miliare che potrebbe portare il CBD ad essere considerato come principio farmacologico e alla diffusione di questo farmaco anche in Italia per trattare forme di epilessia che non rispondono ai trattamenti tradizionali, soprattutto nei bambini.Continua a leggere