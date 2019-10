Il ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei direttori degli Uffizi | del

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...