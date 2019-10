Il gran termometro dell’Ohio italiano

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 12 ottobre 2019) Si scrive Umbria, ma forse si legge Ohio. I loro nomi forse non vi diranno nulla, la terra di cui parliamo forse non attirerà la vostra attenzione ma per quanto possa sembrare curioso, oggi una parte del destino politico dell’Italia è legata al voto di una piccola regione che per la prima volta nell

ilfoglio_it : Si può rendere strutturale l’accordo Pd-M5s e mettere da parte l’estremismo di Salvini? Si può esportare il modello… - bortariu : RT @claudiocerasa: Nell’Ohio italiano. Si può rendere strutturale l’accordo Pd-M5s? Si può mettere da parte l’estremismo di Salvini? Si può… - prestia_fabio : RT @claudiocerasa: Nell’Ohio italiano. Si può rendere strutturale l’accordo Pd-M5s? Si può mettere da parte l’estremismo di Salvini? Si può… -