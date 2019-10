Il Governo potrebbe tassare le SIM telefoniche ma in tanti si dicono contrari

Mostra Bud Spencer - Fico : "Nessuno al Governo potrebbe essere come lui" - : "Nessuno può essere il Bud Spencer del governo italiano. Bud Spencer è un personaggio eccezionale. Sono cresciuto con i suoi film". Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda Bud Spencer, scomparso nel 2016, a margine della Mostra dedicata proprio all'attore. "Ringrazio la famiglia e tutti coloro che hanno organizzato questa Mostra. Bud Spencer è uno dei personaggi dell'anima. È stata un'epoca stupenda, fatta di grandi artisti, di grandi ...

Governo - numeri risicati al Senato : a conti fatti la maggioranza potrebbe arrivare a 181 : Lunedì prossimo ci sarà il primo appuntamento parlamentare per il Governo Conte-bis, definito anche giallo-rosso per la "strana alleanza" tra Pd e M5S. Il premier infatti si presenterà alla Camera per il voto di fiducia. Il giorno successivo, martedì, stessa operazione al Senato, dove i numeri sarebbero ben più ristretti rispetto a quelli di Montecitorio. Ricordiamo, infatti, che dovranno essere i due rami del Parlamento a sancire o meno la ...

Flat tax : nuovo Governo potrebbe anche abolirla - ma senza retroattività su primo scaglione : La Flat fax, com'è noto, era una delle norme fiscali in cui la Lega credeva molto. senza il Carroccio al governo, però, molto potrebbe cambiare anche e soprattutto in materia fiscale. Si aspetta di conoscere nel dettaglio quella che sarà la direzione programmatica del nuovo esecutivo, ma è già noto come, al momento, si debbano andare a reperire circa 23 miliardi di euro per la prossima legge di bilancio che serviranno a disinnescare le clausole ...

Conte a colloquio con Mattarella. Fonti parlamentari : potrebbe rinunciare al mandato di Governo : L’incontro M5S-Pd slittato alle 12. Dopo le tensioni delle ultime ore i dem pretendono che Di Maio ammorbidisca le sue posizioni

Nel Governo con il M5s il Pd potrebbe far entrare i renziani : Alla domanda precisa de Il Messaggero che gli chiede nell'edizione su carta se corrisponde al vero la voce che circola secondo la quale per Matteo Renzi sia pronto un posto come Commissario Ue, Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, Pd di stretta osservanza renziana, risponde netto: “Questa non credo sia un'ipotesi sul tappeto”. E al secondo quesito che gli viene posto, se cioè tutte le componenti del Pd, renziani compresi, saranno ...

Pensioni : l'Ape Sociale potrebbe sostituire Q100 con il nuovo Governo : Riferendosi all'allargamento dei lavori e gravosi, la responsabile del welfare per il Partito Democratico Luisa Gnecchi, in vista delle nuove consultazioni che si terranno nella giornata di domani che dovrebbero portare alla formazione di un nuovo governo, ha dichiarato che si tratta di "Un intervento quest'ultimo che potrebbe prendere forma sulla base delle indicazioni dell'apposita Commissione tecnico-scientifica previsto dall'ultimo governo ...

La crisi di Governo potrebbe far saltare i concorsi per i precari della scuola : La crisi di governo potrebbe avere ripercussioni importanti per la scuola. A partire dal possibile rinvio dei concorsi, previsti nel decreto legge approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 agosto. Nel dl sono previsti un concorso straordinario per gli insegnanti precari con 36 mesi di anzianità professionale e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) che avrebbero permesso ad altri docenti di essere abilitati ...

Marta Cartabia al Governo? Chi è la donna che potrebbe guidare il nuovo esecutivo giallorosso : L'ipotesi di un governo giallo-rosso si sta facendo sempre più forte in queste ore, dopo la prima giornata di consultazioni al Quirinale. Sia il gruppo delle Autonomie sia i gruppi Misti di Camera e Senato hanno detto che appoggerebbero un governo di legislatura, composto da Pd-M5S, purché sia di lunga durata. Anche il presidente della Repubblica chiede che si formi un governo solido, oppure chiede che si torni a votare in autunno. La Direzione ...

Un Governo istituzionale potrebbe distruggere definitivamente M5s : di Michele Caimmi Il 23 aprile 2018 Sergio Mattarella conferisce a Fico, presidente della Camera, un mandato esplorativo: il suo compito è quello di verificare la possibilità di una maggioranza tra M5S e Pd. Il mandato ha poi esito positivo. Il 29 Matteo Renzi, intervistato su Rai Uno da Fazio, stronca ogni possibile trattativa con il Movimento di Di Maio. Come scopriremo più tardi, alla Leopolda dello stesso anno, in quella settimana di fine ...

Crisi - Guidesi (Lega) : “No a Governo pastrocchio. Data elezioni potrebbe essere il 27 ottobre” : potrebbe essere il 27 ottobre la Data giusta per tornare a votare: di questo è convinto Guido Guidesi, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che ne ha parlato a Lodi. “Per le elezioni – ha spiegato il sottosegretario – la Data potrebbe essere quella del 27 ottobre quando voteranno altri 3 Paesi dell’Unione europea: Austria, Polonia e probabilmente anche la Spagna” ha osservato il leghista che ha definito ...