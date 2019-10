Il Franceschini 2 | la cultura sviluppista

I musei statali valgono l’1 - 6% del Pil. Ma il ministro Franceschini pensa più alle entrate che alla cultura : 27 miliardi di €, pari all’1,6% del Pil. È il contributo economico dei musei statali che emerge dallo studio realizzato da @_MiBAC e @BCGinItaly. Per confronto l’agricoltura fa il 2.1 del Pil. E c’è ancora un enorme potenziale di crescita. https://t.co/cZFWy7YE0v. #museitaliani pic.twitter.com/QI4nYZPmBk — Dario Franceschini (@dariofrance) 7 ottobre 2019 Il tweet di Dario Franceschini, dopo la presentazione dell’indagine realizzata da ...

Festival Aquila - Vacca (M5S) : "Bene Franceschini Segue nostra strada - fuori politica da cultura : L'Aquila - "Il M5S si è sempre impegnato affinché non ci fosse ingerenza politica sulla cultura. Un punto cardine anche del mio operato come sottosegretario al Mibac. Siamo pertanto contenti che il neo ministro alla cultura, Dario Franceschini, abbia deciso di seguire la strada che abbiamo precedentemente tracciato, invitando il sindaco Biondi a non mettere veti, per alcuni artisti a lui sgraditi, nel cartellone del Festival ...

Beni culturali - Dario Franceschini nomina segretario generale del ministero Salvatore Nastasi : Rieccolo. Salvatore Nastasi torna a lavorare al ministero dei Beni culturali.Come annunciato dal Fatto Quotidiano, Dario Franceschini lo ha nominato segretario generale del dicastero che è a sua volta appena tornato a guidare. A renderlo noto è il comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il secondo da quando esiste il governo Pd-M5s. Sempre oggi è stata decisa la nomina a comandante in capo della squadra navale dell’ammiraglio Paolo Treu, ...

Dario Franceschini punta in alto : dopo il ministero dei Beni Culturali vuole Lorenzo Casini sottosegretario : Dario Franceschini è l'unico big del Pd che pare averci messo la faccia in questo esecutivo. E così ora pretende di essere ricambiato: non solo con un ministero (quello dei Beni Culturali), ma anche con una stanza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del dem è cancellare tutto il lavoro dal suo predecessore

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Chi è Dario Franceschini - il ministro dei Beni Culturali e del Turismo nel Governo Conte : Dario Franceschini, ex ministro nel Governo Renzi e Gentiloni, torna al Mibact e riporta la delega al Turismo entro il perimetro dei Beni Culturali. Osannato (oppure fortemente contrastato) per la sua visione del patrimonio culturale, bisognerà vedere come si muoverà nel terreno minato dalla riorganizzazione del dicastero voluta dall'uscente Alberto Bonisoli e di una nuova maggioranza politica.Continua a leggere

Riecco Dario Franceschini - il dirigente dem di nuovo ministro dei Beni culturali : Era stato uno dei primi ad aprire ai 5 Stelle attirandosi le critiche dei renziani: il dipanarsi degli eventi gli ha dato...

Totoministri giallorosso : Di Maio agli Esteri - Franceschini fra Cultura e Difesa : Può essere la notte delle speranze esaudite o dei sogni irrealizzati. D’altro canto, il Totoministri è così: si entra e si esce in un lampo. Adesso, dopo il pronunciamento di Rousseau, la trattativa è entrata per davvero nel vivo. E già si inizia a definire uno schema di massima di quella che potrebbe essere la squadra di governo. Il passo indietro di Andrea Orlando, che nei giorni scorsi era quotato per ...

