Il 13enne | figlio di un poliziotto | insegue e blocca un ladro

“È il figlio che non ho mai avuto” - educatrice per minori a processo per sesso con 13enne : La donna torinese di 38 anni è accusata di atti sessuali con il ragazzino a lei affidato nell'ambito del suo lavoro nella comunità per minori. Il rapporto tra i due sarebbe andato avanti per mesi. Al marito che la rimproverava dicendole "sei il parcheggio degli adolescenti", lei aveva riferito: "È come il figlio che non ho mai avuto".Continua a leggere