Il 13 ottobre è la Domenica di carta | 5 archivi storici e biblioteche da visitare in

F1 in tv - GP Giappone 2019 : orari Sky e TV8 - programma - differite - repliche e streaming (domenica 13 ottobre) : Si prospetta una domenica 13 ottobre piuttosto intensa a Suzuka (Giappone). Gli organizzatori del GP di F1 in terra nipponica, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto oggi (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP si ...

Domenica Live e Live Non è la d’Urso - 13 ottobre : tutti gli ospiti : Barbara d’Urso annuncia tutti gli ospiti di Domenica Live 13 ottobre Barbara d’Urso, poco prima di terminare la diretta di Pomeriggio 5, ha annunciato tutti gli ospiti di Domenica Live, la puntata in onda il 13 ottobre. La bella conduttrice partenopea ospiterà Kikò Nalli che ieri, tra le strade di Roma, è stato vittima di un’aggressione. Il compagno di Ambra Lombardo non sarà l’unico ospite di Barbara d’Urso. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019: Dolores è felice per il prossimo arrivo della sua adorata nipotina… Consuelo e Marcela sono stanche di dover mentire e vuotano il sacco… Isaac lascia momentaneamente Puente Viejo per rintracciare l’uomo che ha messo incinta Antolina, in modo da poter poi smascherare quest’ultima… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

Domenica 13 ottobre : la prima Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico : Europa Donna Italia, il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura del Tumore al Seno, è di nuovo in prima linea per sensibilizzare sulle specifiche esigenze delle donne con Tumore al Seno Metastatico. Quest’anno EDI non si limita a chiedere nuovamente a gran voce l’istituzione di una Giornata Nazionale per il TSM, ma le dà vita per la prima volta attraverso una straordinaria mobilitazione di decine e decine di associazioni locali aderenti ...

Oroscopo di domenica 13 ottobre : difficoltà per l'Ariete - grintoso il Leone : L'Oroscopo della giornata di domenica 13 ottobre preannuncia momenti di felicità per alcuni dei dodici segni zodiacali, soprattutto per coloro che riusciranno a ritagliarsi qualche attimo di tempo da trascorrere con la propria famiglia. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete, sfortunatamente, si ritroveranno ad affrontare qualche piccola difficoltà, mentre il Leone riuscirà a mostrare la propria produttività sul lavoro grazie alla sua ...

Avola. Domenica 13 ottobre la Giornata nazionale del tumore al seno metastatico : Domenica 13 ottobre le oltre 150 associazioni di volontariato che costituiscono il network di Europa Donna saranno presenti, con iniziative

Cuneo. Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo domenica 13 ottobre : Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, prevista in tutta Italia per domenica 13 ottobre, il

Domenica 13 ottobre ci sarà un nuovo sciopero autostradale : Domenica 13 e lunedì 14 ottobre ci sarà un nuovo sciopero autostradale, come quelli dell’ultimo fine settimana di agosto. Il nuovo sciopero è stato annunciato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica contro

Domenica 13 ottobre Giornata del Camminare : Roma – La Giornata del Camminare, nata per promuovere la diffusione della cultura del Camminare, è uno degli otto giorni ad ingresso libero individuati nell’ambito di #iovadoalmuseo nel Parco dell’Appia Antica (Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma). Per l’intera Giornata di Domenica 13 ottobre sarà quindi possibile visitare tutti i siti del Parco e partecipare gratuitamente alle attività di seguito ...

Ascolti tv USA domenica 6 ottobre - bene Batwoman che insieme a Supergirl rafforza The CW : Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Parte bene Batwoman Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Buon debutto per Batwoman che conquista 1,8 miliomi e 0.5 di rating numeri ottimi per una serie The CW che ha comunque una lunga vita successiva sullo streaming, ma prevedibili considerando il legame con l’universo Arrowverse colonna portante della rete. Nei totali fa registare un +20% rispetto all’esordio di Supergirl dello scorso ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 6 ottobre : Imma Tataranni doppia Live non è la d’Urso : La nuova serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 si è aggiudicata la prima serata tv di domenica 6 ottobre con 4 milioni 401mila telespettatori pari al 19.5% di share, in leggero incremento rispetto alla settimana scorsa. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 273mila telespettatori pari al 13.32% di share. Su La7 Non è l’Arena di Massimo ...

Ascolti tv - domenica 6 ottobre 2019 : c’è chi sale e chi scende : Gli Ascolti tv di ieri domenica 6 ottobre 2019: i dati di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Imma Tataranni Un’altra domenica impegnativa in tv. Quella del 6 ottobre 2019 è stata una serata piena di programmi tv e fiction da seguire sui principali canali televisivi. Ad aggiudicarsi la serata è stata ancora una volta […] L'articolo Ascolti tv, domenica 6 ottobre 2019: c’è chi sale e chi scende proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - male Chef Rubio (1%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

