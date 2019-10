I jihadisti di al Qaida a fianco della Turchia contro curdi E le Fds accusano gli Usa

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 12 ottobre 2019) Idi alstanno combattendo insieme allala guerra contri iin Siria. Al quarto giorno di offensiva delle truppe turche, la conferma del coinvolgimento di gruppi direttamente legati all'organizzazione terroristica è arrivata proprio da uno di questi Ahrar al Sharqiya che oggi afferma di far parte dell'Esercito Nazionale Siriano (NSA), un accozzaglia di brigate di ribelli siriani creata da Ankara. Intanto, mentre la Germania ha annunciato che non venderà più armi alla, gli attacchi continuano: gli sfollati sono già 200mila e i morti centinaia.La Lega degli Stati Arabi ha chiesto oggi alladi "fermare" la sua offensiva militarele forze curde nel Nord-est siriano esprimendo forti preoccupazioni per "una pulizia etnica" e per "modifiche demografiche" a danno dell'etnia curda in Siria. Lo riferiscono media arabi. Il segretario generale ...

RaiNews : Va avanti intanto l'offensiva di terra turca e #Ankara annuncia di aver conquistato alcuni importanti centri abitat… - MasterblogBo : #websuggestion #ilfogliettone I jihadisti di al Qaida a fianco della Turchia contro curdi. E le Fds accusano gli Us… - karypant : RT @Ayshafavaro: LA TURCHIA COMBATTE I CURDI CON GLI JIHADISTI DI AL QAIDA A confermarlo è lo stesso gruppo Ahrar al Sharqiya di Deir Ezzu… -