Hockey su pista | Serie A1 2019 | disastro Valdagno | che rischia il primato | vincono

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Terza giornata di gare nellaA1 disu, che vede il primo e clamoroso ko del, capace di iniziare il match contro la Capispezia Sarzana nel peggiore dei modi, chiudendo il primo tempo in svantaggio 4-0, per poi crollare nella ripresa, cercando una disperata rimonta nel finale, con la sfida che si conclude 7-3, con tripletta di Francesco Rossi. Domani dunque Forte dei Marmi, in caso di successo contro Trissino, sarebbe in testa alla classifica. Vince anche Lodi, che con Joao Garcia, Francesco De Rinaldis e Lucas Martinez supera 3-0 il neopromosso Montebello, con Follonica che si salva nel finale contro Bassano, pareggiando 2-2 dopo la rete di Pablo Cancela. Cede invece Viareggio, che passa contro Monza passa in svantaggio, pareggia su tiro diretto con Samuele Muglia, ma si arrende a Matteo Galimberti. In chiave retrocessione si registra invece il prezioso ...

