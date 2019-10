Gruppo Volkswagen - Allo studio la cessione o la quotazione della Lamborghini

Fonte : quattroruote

(Di sabato 12 ottobre 2019) Ilstarebbe valutando diverse opzioni per il futuro, tra cui la vendita e lain borsa. Lindiscrezione stata lanciata dall'agenzia americana Bloomberg, secondo cui sarebbero stati perfino avviati i preparativi per separare la Casa del Toro e creare, verso la fine dell'anno, un'entità legale autonoma.Nessun commento. Per ora, da Wolfsburg non sono arrivate reazioni. Tuttavia, non mancano indizi sulla possibilità che l'operazione di valorizzazionediventi realtà. Negli ultimi anni, non solo per le conseguenze economiche del dieselgate, le strategie dei tedeschi sono radicalmente cambiate. Sotto la guida di Ferdinand Piech, tra il 1993 e il 2015, l'obiettivo era la creazione di un impero automobilistico globale attraverso l'acquisto di brand iconici come la Bentley, la Bugatti, la Porsche e la stessa. L'attuale ...

quattroruote : Gruppo #Volkswagen, indiscrezioni su una possibile cessione (o quotazione in borsa) della #Lamborghini… - BCRedway : . @MediasetPlay una società italiana che permette tonnellate di pubblicità (per denaro) a interruzione dei video… - Luca_Zunino : #Audi c’è: il brand di Ingolstadt è pronto a fare la sua parte all’interno del gruppo Volkswagen nella corsa alla m… -