Governo | Di Maio | ‘Salvini voleva più poltrone | gliele abbiamo tagliate’

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio : “Siamo la terza via. Al centro del Governo le promesse”. Ai contestatori : “Chiederò stop vendita armi alla Turchia”- la diretta : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Davide Casaleggio. E naturalmente: Beppe Grillo. E’ un’arena di 5mila e 500 persone quella che accoglie i leader del Movimento 5 stelle per la serata finale del primo giorno di Italia 5 stelle. Dopo decine di agorà e incontri tra gli attivisti e i vari esponenti del governo, tocca ai big prendere la parola. Un intervento molto atteso perché arriva in un momento molto delicato per il ...

Governo Conte bis : il premier vicino a doppiare Di Maio secondo i sondaggi sul cosenso : In attesa di capire come il nuovo Governo sceglierà di muoversi in ottica legge di Bilancio, arrivano sondaggi che fanno registrare un aumento del livello di fiducia da parte degli italiani nei confronti dell'esecutivo sostenuto dalla maggioranza giallorossa. Un fatto non da poco, se si considera quanta tiepida fosse stata l'accoglienza secondo le rilevazioni all'alba della nascita del Conte-bis. Ciò che forse fa ancora più rumore è il fatto che ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio e i suoi all’esame degli attivisti : tra assenti illustri e la “fatica” di stare al Governo : Non è solo una festa: troppe le aspettative e troppe le attese. Neppure chiamarla convention è adeguato: il M5s sarà anche diventato un partito, ma ha conservato questo come unico rito che lo differenzia davvero da tutti gli altri. Italia 5 stelle, il raduno annuale dei grillini, è la piazza che fotografa lo stato di salute del Movimento. E quest’anno, che le candeline da spegnere sono dieci, attivisti e parlamentari si presentano con le ...

Governo - Salvini : “Di Maio traditore - non lo rimpiango. Svenduto ideale per una poltrona” : “Non rimpiango i no e i tradimenti di Di Maio, poi ognuno fa le sue scelte. Di Maio ha fatto una giravolta per salvare la poltrona. Intanto la Lega pensa al futuro, proviamo a limitare i danni di Di Maio, Conte e Renzi e ci prepariamo a tornare al Governo. Io capisco gli elettori del M5S: sono passati dalla rivoluzione a Renzi, alla Boschi, a Lotti, Franceschini e Gentiloni in Europa. Conte lo vedo un po’ confuso, lo giudicheranno ...

Gianluigi Paragone assente alla festa M5s di Di Maio : "Abbiamo fatto un Governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Di Maio : “Mai rimpianto Salvini. Nessun complotto - il Governo lo hanno buttato giù da soli” : In un'intervista su 'la Repubblica' Luigi Di Maio ribadisce la sua condanna per l'intervento militare turco in Siria: "L'Ue non può accettare ricatti e spero che Nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto". Poi torna sulla fine dell'esperienza di governo con Salvini: "Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo. Non c'è stato Nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli".Continua a leggere

"Nessun complotto - il Governo se lo sono buttati giù da soli" - dice Di Maio : Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Repubblica' torna sulla 'rottura' con Salvini: "Ho fatto un'operazione verità. Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo: due governi di diversa natura, una crisi in pieno agosto. Ci sono due persone a sapere come sono andate le cose e una sono io. Non c'e' stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli". Poi sulla legge elettorale: "Dobbiamo trovare un accordo in ...

Siria - Di Maio : “Offensiva turca inaccettabile - Governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al terrorismo” : “L‘offenisva turca è inaccettabile, la condanniamo come governo. Rischia di compromettere la lotta al terrorismo”. A dirlo, dalla Farnesina, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aproposito dell’invasione di Ankara nel Kurdistan Siriano. Di Maio ha chiesto che Erdogan cessi immediatamente il fuoco. L'articolo Siria, Di Maio: “Offensiva turca inaccettabile, governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al ...

Governo : Anzaldi (Iv) - ‘Di Maio e Zingaretti contro Renzi al tempio della casta’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Nel giorno del ‘taglio alla casta’, Di Maio e Zingaretti si sarebbero incontrati niente meno che nel tempio della casta, l’esclusivo Circolo degli Esteri sul Lungotevere riservato ai diplomatici. Proprio il simbolo di quel genere di privilegi, i super esclusivi circoli per una ristretta casta, che i Cinquestelle nel 2013 volevano tagliare, quando entrarono in Parlamento. Tema della ...

Governo - altri cinque grillini decisi ad andarsene. Linea dura di Di Maio : pronto a cacciarli io : Regna il caos tra i grillini. «Ma questo non può essere il Movimento anarchico a 5Stelle!», sbattono i pugni sul tavolo gli uomini più vicini a Luigi Di Maio. Ma ogni giorno...

Cena tra Di Maio e ZingarettiMenù? La "fase due" del Governo : Rilanciare la “fase due” del governo, dopo il sì definitivo al taglio dei parlamentari. Iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale. Definire l’alleanza Pd-M5S su scala regionale: dopo l’Umbria, la Calabria (più complicata l'Emilia Romagna). Questo il "menù" della Cena di lunedì sera tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, che si sono visti in un ristorante del centro della ...

Governo : Di Maio - ‘Pd? su temi concreti finora bene con Zingaretti’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Come va con il Pd? Oggi il voto che c’è stato” sul taglio dei parlamentari “è stato un passaggio importante. Questo era un momento di fiducia e c’è stata. Con il Pd si lavora bene sugli obiettivi”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. E con Zingaretti? “Fino ad ora tutte le volte che abbiamo affrontato fatti concreti, io mi sono trovato bene e mi sono anche ...

Governo - Di Maio basta rincorrere Renzi - diamoci regole di ingaggio : Governo, Di Maio basta rincorrere Renzi, diamoci regole di ingaggio.Il mio e' un appello rivolto a tutti.

Governo - l’appello di Di Maio contro Renzi : “Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, snobba Matteo Renzi e chiede ai suoi alleati di Governo di ignorarlo e di evitare polemiche a mezzo stampa con il leader di Italia Viva: "Non bisogna rincorrere uno che ha il 4%, gli fanno solo un favore”, afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle rivolgendosi soprattutto al Pd.Continua a leggere