Governo | Boschi | “Con Zingaretti siamo al governo insieme | ma saremo avversari alle

Boschi : "Italia Viva non sarà un partitino. Grazie a noi il Governo avrà più parlamentari - non meno" : Maria Elena Boschi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua nuova avventura al seguito di Matteo Renzi in Italia Viva. L'ex ministra ha spiegato prima di tutto che il nuovo partito non indebolirà il governo Conte bis, ma semmai lo rafforzerà, e non rinvigorirà Matteo Salvini:"Grazie a Italia Viva il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell’angolo, ...

Maria Elena Boschi - attacco a Casaleggio e messaggio al Governo : "Chi entrerà in Italia Viva" : Si fa sentire, Maria Elena Boschi, tornata al centro - almeno per ora - della cronaca politica. Sarà lei infatti uno dei volti di punta di Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi nata dopo l'addio al Pd. La fu sottosegretaria, intervistata dal Corriere della Sera, prima prova a rassi

"Uno su 27 forse ci stava" - dice Boschi a proposito dei toscani dem nel Governo : "Ieri ho parlato al Tempo delle Donne, la bellissima iniziativa del Corriere della Sera, a Milano. Ho discusso di tanti argomenti di cui oggi non c'è traccia sui media. Si parla solo di una mia frase sui sottosegretari toscani. Come avevano già detto la segretaria Simona Bonafè e il sindaco Dario Nardella ho soltanto detto che mi dispiace che il Pd toscano - che è il Pd più forte d'Italia - non abbia nessun ...

Pd - Boschi accusa : "Nessun toscano nel Governo - spero non sia modo per colpire Renzi" : Nel Pd scoppia una nuova polemica per la mancanza di esponenti toscani nella squadra di governo. Maria Elena Boschi lancia l'accusa: "spero che non sia semplicemente un modo per colpire Matteo Renzi". Il segretario Nicola Zingaretti replica cercando di mettere a tacere le polemiche, ma intanto si torna a parlare di scissione da parte dell'ala renziana.

Governo : Boschi niente Toscani? spero non sia modo per colpire Renzi : Governo: Boschi niente Toscani? spero non sia modo per colpire Renzi. "Il Governo non deve avere nulla da temere dalla Leopolda"

Governo : Boschi - 'lavoriamo per portare nostro contributo a questo esecutivo' : Milano, 13 set. (AdnKronos) – "Sicuramente lavoriamo per portare il nostro contributo a questo Governo e perché il Governo possa far bene nell'interesse del Paese". Lo ha sottolineato il deputato del Pd, Maria Elena Boschi durante l'evento "Il tempo delle donne" alla Triennale di Milano.

Governo Conte-bis - 'Il Fatto' evidenzia la freddezza della Boschi : 'Quasi non applaude' : Quella tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico rappresenta, per certi versi, un'intesa politica che si regge su equilibri non molto più stabili di quelli su cui si basavano i rapporti tra i grillini e la Lega. C'è la consapevolezza diffusa che la profonda eterogeneità tra i due partiti rappresenti un ostacolo importante a quella che dovrebbe essere una convivenza governativa fino al termine della legislatura. Accade, perciò, che ...

Nuovo Governo M5S-Pd a rischio - Boschi : 'Ultimatum di Di Maio irricevibile' : L'ipotesi elezioni, ad un certo punto, sembrava essere ad un passo dall'essere scongiurata in maniera definitiva. Nonostante un'eterogeneità evidente, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano lanciato segnali inequivocabili rispetto al fatto che la legislatura sarebbe andata avanti grazie ad un'intesa politica sulle linee programmatiche e al sostegno da affidare ad un Governo presieduto da Giuseppe Conte. Nelle ultime ore, però, ...

Boschi : il Governo è per il Paese ma non ritiro le querele contro M5s : "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno".

Governo - Maria Elena Boschi : «Non cerchiamo poltrone. Le querele ai grillini? Restano» : Maria Elena Boschi, alla direzione Pd c'è stata la standing ovation per Zingaretti. Come mai lei non si è alzata? È un segnale di cui il segretario deve tener...

Governo : Boschi - 'complicate intese M5S-Pd per Regionali' : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – "Mi sembra molto complicato" pensare ad intese M5S-Pd per le prossime Regionali. Lo dice Maria Elena Boschi in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Una cosa -spiega- è un accordo di Governo, altro un matrimonio politico. Non correrei troppo".