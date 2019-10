Gli uomini meglio vestiti della settimana

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - esordio casalingo per Gli uomini di Ettore Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 In corso la presentazione delle due squadre 20:40 Si sta riempiendo il Forum, avviato a un buon indice di presenze per questa serata 20:35 Dieci minuti all’inizio in quel del Forum di Assago, dove le squadre stanno per finire la parte del riscaldamento che precede la presentazione 20:30 Nelle file di Milano c’è un ex: è Aaron White, che ha giocato per due stagioni allo ...

Perché le donne vivono più a lungo deGli uomini? Svelati i motivi : Determinanti per la differenza di longevità tra i due sessi sarebbero alcuni fattori alimentari, ma non solo

Lettera aGli uomini : se le amate davvero - le vostre donne - non distruggetele : Cari uomini, siete nati dalle donne e diciamolo, non potete fare a meno di loro. Ma ogni tanto vi perdete, come solo voi sapete fare, dimenticando forse cosa significa amare. Del resto si sa, l’amore non conosce regole né schemi, ma c’è una certezza che voi tutti dovreste sempre tenere bene a mente: se amate davvero una donna, non dovete distruggerla, mai e poi mai. Troppe volte le relazioni diventano tossiche, velenose e pericolose. E non ...

Uomini e Donne - la sorpresa di Clarissa Marchese a Federico Gregucci : “Gliel’ho detto così” : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. A maggio scorso si sono giurati amore eterno con un matrimonio da sogno e da poco hanno scoperto di aspettare il primo figlio. L’annuncio è arrivato a mezzo social, con un post della bella Clarissa: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!)”. Succedeva un mese fa ...

Uomini e Donne oggi - Veronica sceGlie Alessandro : scontri in studio : Uomini e Donne oggi: Veronica si dichiara per Alessandro, ma nessuno sembra crederle oggi a Uomini e Donne va in onda il Trono Classico. Ieri abbiamo assistito all’uscita di scena di Sara Tozzi, la quale ha deciso di abbandonare il Trono, e all’acceso confronto tra Nathalie e Andrea. La Caldonazzo ha preferito, però, lasciare lo […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Veronica sceglie Alessandro: scontri in studio proviene da ...

«X Factor 13» : l’ultimo Bootcamp di Mara e Malika - beate tra Gli uomini : X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i Bootcamp X Factor 13: i ...

X Factor 2019 Gli Under Uomini scelti da Malika Ayane ai Bootcamp - i nomi in aggiornamento Live : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 gli Under Uomini di Malika Ayane i concorrenti scelti – aggiornamento Live dalle 21:15 Seconda serata dedicata ai Bootcamp giovedì 10 ottobre su Sky Uno, dopo le Under Donna di Sfera Ebbasta (leggi qui) e i Gruppi di Samuel (li trovi qui) è la volta di Mara Maionchi di selezionare gli Over e di Malika Ayane di scegliere i suoi Under Uomini. In arrivo anche il Daily di X Factor che sarà condotto ...

Fiorentina - Commisso tra i 400 uomini più ricchi deGli Usa : lo dice la rivista “Forbes” : Il presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è stato inserito anche quest’anno dalla rivista “Forbes” fra i quattrocento americani più ricchi. L’azionista di maggioranza del club gigliato si piazza al 131^ posto e, secondo stime non ufficiali, il suo patrimonio complessivo si aggirerebbe intorno ai 4,8 miliardi di dollari. “Poco dopo essere emigrato negli Stati Uniti dall’Italia ...

Farmaco fa crescere il seno neGli uomini - maxi condanna a J&J : Una giuria della Pennsylvania ha condannato Johnson & Johnson a pagare 8 miliardi di dollari di risarcimento danni per non aver segnalato che un Farmaco utilizzato in psichiatria poteva causare l’ingrossamento delle mammelle negli uomini.La società e la sua controllata Janssen Pharmaceuticals sono state portate in tribunale da Nicholas Murray, un paziente che ha lamentato questo disturbo dopo che gli è stato prescritto il ...

Il Nobel aGli uomini che cercano altri mondi : Vittorio Macioce Il primo è un investigatore dell'universo, gli altri due sono cacciatori di mondi. Questa volta il Nobel per la fisica guarda al cielo, lì dove l'uomo cerca ancora se stesso e le risposte sono una speranza senza fine. James Peebles è il più anziano dei tre. Ha 84 anni e viene dal Canada, ma insegna a Princeton nel New Jersey. È una vita che studia la scintilla da cui nasce tutto, l'attimo all'inizio del Big Bang ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : la Russia vince la gara a squadre - trionfo storico deGli uomini! Primo sigillo dopo la caduta dell’URSS : La Russia ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, l’Armata ha trionfato alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) e si tratta di un’apoteosi davvero speciale per la corazzata dei coniugi Rodionenko: Primo titolo della storia da quando l’Unione Sovietica si è sciolta, l’URSS firmò l’indimenticabile poker d’oro dal 1985 al 1991 e poi terminò la sua gloriosa cavalcata. Da ...

Johnson&Johnson - condanna da 8 miliardi di dollari : farmaco fa crescere il seno aGli uomini : Otto miliardi di dollari di danni. A tanto è stata condannata la Johnson & Johnson, per non aver messo in guardia medici e pazienti sui possibili effetti collaterali che un suo farmaco, il...

Johnson & Johnson - multa da 8 miliardi : non ha segnalato che un farmaco causa l’ingrossamento delle mammelle neGli uomini : Un risarcimento da 8 miliardi di dollari per non aver segnalato che un farmaco utilizzato in psichiatria poteva causare ginecomastia, ovvero l’ingrossamento delle mammelle negli uomini. È la multa che dovrà pagare il colosso farmaceutico Johnson & Johnson. A stabilirlo la Corte di Philadelphia. Il gigante era stato portato in tribunale da Nicholas Murray, un paziente che ha lamentato questo disturbo dopo che aver assunto il Risperdal, ...