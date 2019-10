Gli Stati Uniti hanno annunciato una prima parte di accordo con la Cina per mettere fine

Si è dimesso il segretario per la Sicurezza interna deGli Stati Uniti Kevin McAleenan : Kevin McAleenan, segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti ad interim in carica dallo scorso aprile, si è dimesso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ringraziato McAleenan su Twitter, spiegando che voleva passare più tempo con la sua

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di altri 2mila soldati americani in Arabia Saudita : Il dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato l’invio di altri soldati e altre armi all’Arabia Saudita, diversamente da quanto detto in precedenza dal presidente Donald Trump, che aveva espresso in più occasioni la sua intenzione di ritirare tutti i militari

VentimiGlia : Gdf sequestra 144 kg di hascisc - arrestati due marocchini : Fabrizio Tenerelli Due le operazioni antidroga condotte dalla Guardia di Finanza. La prima ha portato al sequestro di 144 chilogrammi di hascisc e all'arresto di due marocchini; la seconda al sequestro di 63 grammi di cocaina e all'arresto di un milanese Il trucco c’è, ma non si vede. Il tir, infatti, era all’apparenza vuoto, ma la droga: 1.470 panetti di hascisc per un peso complessivo di circa 144 chilogrammi era stata nascosta in ...

Bioenergy Europe Report 2019 : “Appello a rimettere al centro deGli Stati UE il riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili” : Pubblicato nei giorni scorsi l’ultimo studio Bioenergy Europe Statistical Report 2019 che fornisce un’analisi puntuale sulla domanda di energia per riscaldamento e raffrescamento nei consumi finali. Grandi variazioni tra i Paesi Membri in riferimento alla quota di mercato delle FER termiche, il cui comun denominatore è l’impiego della biomassa legnosa ovvero “biomass for heat”. In Italia riscaldamento e raffrescamento rappresentano il 49,1% ...

Huawei può tornare a rifornirsi daGli Stati Uniti : Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images) Segnali di apertura da parte degli Stati Uniti sul caso Huawei. Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente americano Donald Trump e la sua amministrazione starebbero infatti pensando di concedere le licenze ad alcune aziende statunitensi per tornare a vendere i loro prodotti al colosso cinese delle telecomunicazioni, a patto però che i prodotti ...

La famiGlia italiana cacciata : "Se voi foste stati stranieri…" : Eugenia Fiore Fabio Franchini Molte case vuote nelle popolari: se gli italiani vengono allontanati, gli immigrati rimangono: la legge, per loro, non vale "Se andiamo avanti così, qui di italiani non ne rimarrà nessuno". Siamo nel cortile di una casa popolare a due passi da Piazza Abbiategrasso, a Milano. Un grosso condominio gestito (male) da MM-Metropolitana Milanese, in stato di totale abbandono. Il palazzo cade a ...

Pilar FoGliati confessa : “Io e Claudio Gioè siamo stati insieme per 4 anni” : Pilar Fogliati chi è, l’attrice interpreta Emma Giorgi a Un Passo dal Cielo Pilar Fogliati, che a Un Passo dal Cielo veste i panni di Emma Giorgi, è stata ospite a Vieni da Me nell’accogliente salotto televisivo di Caterina Balivo. Lì l’attrice si è raccontata. Giovanissima, classe 1992, Pilar vanta di una carriera brillante. Basti […] L'articolo Pilar Fogliati confessa: “Io e Claudio Gioè siamo stati insieme per 4 ...

TaGlio dei parlamentari è legge - sondaggio Demopolis : “80 per cento deGli intervistati a favore. I meno entusiasti sono Gli elettori Pd” : La legge sul Taglio dei parlamentari mette d’accordo gli italiani. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, l’80 per cento degli italiani intervistati ha detto di essere a favore della riduzione delle poltrone di Camera e Senato. Il sondaggio è stato condotto nelle ultime 24 ore, quindi proprio in contemporanea con il via libera definitivo al provvedimento che modifica la Costituzione e taglia le ...

Prima di prendere decisioni sul futuro deGli Stati e del Pianeta “si dovrebbero ascoltare maggiormente gli scienziati” : “Si dovrebbero ascoltare maggiormente gli scienziati Prima di prendere decisioni sul futuro degli Stati e del Pianeta“. Con questa affermazione concorda oltre l’80% degli interviStati nell’ambito della ricerca sociale ‘Gli italiani, la scienza e la magia’, che Yakult Italia ha commissionato ad AstraRicerche in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. “Un dato che ...

Il lancio di Atari VCS a rischio : Gli sviluppatori al lavoro sulla console non sono stati pagati per oltre sei mesi : Atari VCS, una console retrò finanziata dai fan in fase di sviluppo presso Atari, ha perso il suo system architect e design consultancy, poiché sostengono di non essere stati pagati per oltre sei mesi, mettendo così a rischio il futuro del progetto (tramite The Register) .La nuova console di Atari è stata annunciata nel luglio 2017. Inizialmente era chiamata "Ataribox", ma non era un nome ufficiale. Atari rimase in silenzio per un po' riguardo ...

Filippo BisciGlia e Pamela cambiano idea sul fiGlio : “Siamo stati in crisi” : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno insieme da 12 anni Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, tra i protagonisti della prima edizione di Amici Celebrities, si sono raccontati al settimanale Chi. E hanno confermato alcuni gossip circolati qualche tempo fa: i due hanno affrontato una lunga crisi. Per un periodo il conduttore di Temptation Island e […] L'articolo Filippo Bisciglia e Pamela cambiano idea sul figlio: “Siamo stati in ...

Ergastolo ostativo - il pm TartaGlia : “Seguendo alla lettera la Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone” : “A seguire alla lettera la sentenza della Cedu si rischia di tornare a prima di Falcone“. A lanciare l’allarme è dalle pagine del quotidiano La Repubblica è Roberto Tartaglia, ex pm di Palermo nel pool del processo sulla trattativa Stato-mafia oggi consulente della commissione Antimafia tra i favoriti come successore di Raffaele Cantone alla presidenza dell’Anac. “La sentenza Cedu sull’Ergastolo ostativo pone ...

Il governo deGli Stati Uniti ha annunciato restrizioni ai visti dei funzionari cinesi accusati di essere complici della repressione dei musulmani nello Xinjiang : Il segretario di stato americano Mike Pompeo ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno restrizioni ai visti dei funzionari cinesi, accusati di essere complici nella repressione delle minoranza musulmane nella provincia occidentale dello Xinjiang. In un comunicato diffuso martedì, Pomepo

Ergastolo ostativo - fiGlia di Libero Grassi : “No ad abolizione” : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Mi considero una garantista e lo dico a malincuore, perché non è mai bello privare una persona della libertà personale, ma l’Ergastolo ostativo non può essere abolito per i mafiosi. Credo che in Europa non ci sia la stessa conoscenza del fenomeno che, invece, c’è in Italia e che la Corte si sia pronunciata su una cosa che non conosce a fondo”. A dirlo all’Adnkronos è Alice ...