Giro di Lombardia 2019 | Bauke Mollema si consacra | chi ha vinto la Classica delle Foglie

Giro di Lombardia 2019 - Vincenzo Nibali : “Sapevo di non essere in forma. Ho perso contatto ed è finita” : Il Giro di Lombardia 2019 è finito sulla rampa del Civiglio per Vincenzo Nibali. Lo scalatore siciliano ha perso contatto con il gruppo dei migliori per un piccolo incidente con una borraccia e da quel momento per “Lo Squalo non c’è stato più niente da fare. Il corridore della Bahrain-Merida ha provato all’inizio a rientrare, ma è stato uno sforzo invano, con Nibali che ha mollato pochi metri dopo. Sicuramente c’è ...

Giro di Lombardia 2019 - l’attendismo porta sconfitta. Roglic - Valverde - Bernal si guardano e Mollema li beffa : I grandi favoriti si sono marcati al Giro di Lombardia 2019 e la vittoria è andata ad un outsider. Alla vigilia della Classica delle Foglie Morte l’olandese Bauke Mollema non era infatti tra i nomi più quotati, ma come spesso accade nel ciclismo, la strada ha ribaltato il pronostico. Il corridore della Trek-Segafredo ha firmato un’autentica impresa, riuscendo a trionfare in solitaria sul traguardo di Como, mettendosi alle spalle tutti i big: ...

Giro di Lombardia 2019 : le pagelle dei protagonisti. Impresa di Bauke Mollema - i big si guardano. Male gli italiani : Un’Impresa eccezionale, sorprendendo il resto della compagnia, con tutti i favoriti costretti ad arrendersi. Bauke Mollema fa suo il Giro di Lombardia numero 113, l’ultima Classica Monumento stagionale. Battuti Alejandro Valverde ed Egan Bernal. Andiamo a rivivere la spettacolare corsa odierna con le pagelle dei protagonisti. pagelle Giro di Lombardia 2019 Bauke Mollema, voto 10: a 32 anni il trionfo più bello della carriera. Si era ...

Giro di Lombardia 2019 - la magia di Bauke Mollema : rasoiata sul Civiglio e sorprende tutti. La vittoria più bella : La vita di un ciclista è fatta di scelte. Oggi l’olandese Buake Mollema (Trek-Segafredo) ha deciso di osare e così facendo di fatto è entrato nella storia con la vittoria del Giro di Lombardia con un’azione in solitaria di 20 Km. Un successo follemente meritato che può essere considerato il più bello della sua carriera. Guardi il lotto partenti e al nome Mollema ti interroghi fino a definirlo un possibile protagonista, anche se la ...

Giro di Lombardia 2019 - Vincenzo Nibali nelle retrovie. Cos’è successo allo Squalo? Condizione non al top e una borraccia… : Non è stato il Giro di Lombardia di Vincenzo Nibali quello odierno. Anzi, è stato decisamente il suo peggior Lombardia da tempo immemore a questa parte. La gara dello Squalo è formalmente terminata sul Civiglio, dopo un piccolo incidente che lo ha costretto a perdere per un attimo le ruote del gruppo, sul quale, successivamente, è rientrato per qualche istante, prima di vedersi costretto ad alzare bandiera bianca in via definitiva quando i big ...

Giro di Lombardia - Alejandro Valverde : “Ci ho provato! I più sentiti complimenti a Mollema” : Il campione spagnolo Alejandro Valverde è arrivato in seconda posizione al Giro di Lombardia 2019. Per il 39enne della Movistar si tratta della terza posizione d’onore alla corsa delle Foglie Morte. Ecco le parole di Alejandro Valverde, non particolarmente soddisfatto, interpellato ai microfoni di Rai Sport: “Vanno i più sentiti complimenti a Bauke Mollema che ha condotto una grande corsa. Io quando è partito ho cercato di inseguirlo ...

Giro di Lombardia - Egan Bernal : “Sono contento di questo terzo posto - bilancio positivo” : Era tra i più attesi alla vigilia, è mancato qualcosina sul Civiglio per fermare un Bauke Mollema scatenato, così come è accaduto a tutti gli altri big. Egan Bernal in ogni caso chiude una stagione mostruosa con il primo podio in una Classica Monumento: il colombiano infatti chiude terzo nel Giro di Lombardia 2019. Non può che essere soddisfatto di questo risultato. Le parole all’arrivo: “questo terzo posto è importante per me, un ...

Giro di Lombardia 2019 - Bauke Mollema : ”Vincere al Tour è stato speciale - ma questo è il successo più importante della mia carriera” : Bauke Mollema (Trek-Segafredo) vince alla grandissima il Giro di Lombardia 2019. Il corridore neerlandese è partito quando mancavano 20 km al traguardo, sul Civiglio, mentre i grandi favoriti della vigilia si guardavano, ed è riuscito a tenere fino al traguardo. Per l’alfiere della Trek-Segafredo, classe 1986, in passato vincitore della Clasica de San Sebastian e di tappe a Tour e Vuelta, si tratta del successo più importante ottenuto nel ...

Giro di Lombardia 2019 : l’albo d’oro. Bauke Mollema succede a Thibaut Pinot : Bauke Mollema ha vinto il Giro di Lombardia 2019. Il 32enne olandese si è imposto in solitaria nella 113ma edizione della Classica delle Foglie Morte. Per il corridore della Trek-Segafredo si tratta del primo successo in questa corsa, nonché in una Classica Monumento. Nella classifica all time troviamo invece al comando Fausto Coppi con cinque successi, seguito da Alfredo Binda con quattro. A quota tre ci sono invece Gino Bartali, Gaetano ...

Giro di Lombardia 2019 : Bauke Mollema sorprende tutti nella Classica delle Foglie Morte! Sul podio Valverde e Bernal : Un grandissimo epilogo, davvero spettacolare. 113ma edizione del Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento di questo 2019. Una startlist di livello mostruoso, con tantissimi campioni al via, a vincere però è un outsider: l’olandese Bauke Mollema anticipa i tempi e sorprende i big, trionfando sul traguardo di Como, posto a 243 chilometri dalla partenza di Bergamo. Successo più importante della carriera per l’uomo della ...

