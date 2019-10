Giornata del camminare 2019 | più di cento percorsi per riscoprire l’Italia a piedi | “Così

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) C’è chi lo fa per aiutare l’ambiente, chi per tenersi in forma, chi per avere il tempo di guardarsi intorno o riprendere contatto con i propri pensieri:non è solo una buona pratica quotidiana, ma è una continua scoperta, di se stessi e del mondo. Domenica 13 ottobre è lagiusta per lasciare l’auto in garage: è l’ottavaNazionale del, organizzata da FederTrek con oltreeventi in tutt’Italia, da Nord a Sud, tutti a partecipazione libera e gratuita. “Quest’anno abbiamo chiesto tutte iniziative plastic-free, e come sempre promuoviamo la mobilità dolce e sostenibile, anche in città -, spiega Paolo Piacentini, presidente di FederTrek -. Le nostre camminate hanno vari temi, ma sono tutte centrate sull’idea di riprendersi la strade, gli spazi pubblici, le periferie“. In Piemonte ci si può concedere una degustazione di vino dopo la ...

