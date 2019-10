Il video spopola nel web : "Gioca d'anticipo! Scendi in campo con la prevenzione per il tumore al seno" : Serenella Bettin Due attrici scese in campo e oltre 60 calciatrici di Veneto ed Emilia Romagna hanno realizzato un video che sta diventando virale. Per aderire alla campagna di sensibilizzazione ognugno potrà farsi un selfie: mano sinistra sul petto destro, intrecciando indice e medio della mano. Ci sono storie di donne che si sono salvate per aver preso in tempo un tumore. Storie di donne forti, coraggiose che hanno avvertito un ...

FIFA 20 : come Giocare in anticipo con EA Access! : come annunciato qualche mese fa finalmente, dal 24 luglio, EA Access, lo speciale servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di godere di tutta una serie di vantaggi esclusivi, è disponibile anche su PS4 e non più solo su Xbox e PC (in quest’ultimo caso è conosciuto con il nome di Origin Access) EA Access: […] L'articolo FIFA 20: come giocare in anticipo con EA Access! proviene da FUT Universe.

