Ginnastica | Mondiali 2019 Marco Lodadio | “Una medaglia bellissima | la dedico alla

Medagliere Mondiali Ginnastica artistica 2019 : risultati e classifica. Italia con 1 argento e 1 bronzo : I Mondiali 2019 di ginnastica artistica si disputano alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Di seguito il Medagliere completo. Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2019: # NAZIONE ORO argento bronzo 1. USA 3 1 1 2. Russia 2 2 1 3. Gran Bretagna 1 1 1 4. Belgio 1 0 0 4. Filippine 1 0 0 4. Turchia 1 0 0 7. Cina 0 2 1 8. Italia 0 1 1 9. Israele 0 1 0 9. Cina ...

191.10 Seconda medaglia per l'Italia in questi Mondiali dopo il bronzo della squadra femminile. I nostri Mondiali finiscono qui, domani non ci

Ginnastica - Mondiali 2019 : il volo di Nina Derwael - l’Airone vince alle parallele. Whitlock imperatore al cavallo : Nina Derwael è una sentenza, vola sugli staggi, è impeccabile per eleganza ed esecuzione, infiamma il pubblico della Schleyer Halle di Stoccarda con delle combinazioni letteralmente da brividi e si laurea Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche. L’Airone di Sint-Truiden ha scaldato il cuore sul suo attrezzo di riferimento, è stata davvero perfettamente e si è imposta con uno schiacciante 15.200 (6.5): per la belga si tratta del ...

17.56 Tra pochissimi istanti la Finale alle parallele asimmetriche. 17.54 Il britannico Max Whitlock vince l'oro al cavallo con maniglie (15.500), terzo titolo iridato per il Campione Olimpico di Rio 2016 che ha avuto la meglio nei confronti di Lee Chih Kai da Cina Taipei (15.433) e

16.42 Simone Biles: 15.366 sul secondo salto, media di 15.399! Oro ipotecato, Carey spaventata. Ora la cinese Qi Qi. 16.41 SPETTACOLOOOOOOOOO! Che Cheng: 15.333 di Simone Biles. 16.40 Si incomincia col 14.816 di Ellie Downie 16.39 Questo l'ordine di rotazione al volteggio: la britannica Ellie Downie, la statunitense Simone Biles, la cinese Qi Qi, la sudcoreana Yeo Seo-jeong, la canadese

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - gli ordini di rotazione. Marco Lodadio parte quinto agli anelli : Oggi pomeriggio si disputeranno le Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegneranno cinque titoli (tre maschili, due femminili). Si incomincerà alle ore 16.00 col corpo libero riservato agli uomini poi spazio al volteggio delle donne, a seguire il cavallo con maniglie, le parallele asimmetriche e gli anelli dove il nostro Marco Lodadio inseguirà la medaglia e il pass per ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - in palio i pass olimpici! La situazione dettagliata - chi è già a Tokyo? Lodadio in corsa : Oggi si disputano le Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, il regolamento prevede che su ogni singolo attrezzo vengano assegnati tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Questi posti, però, non possono finire nelle mani di atleti le cui Nazioni sono già ammesse ai Giochi con la squadra o che si sono già qualificati attraverso il concorso generale individuale. Nel caso in cui tra gli otto Finalisti ci siano meno di tre ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio lotta per il pass olimpico! Cosa deve fare per qualificarsi a Tokyo 2020? Oggi finale agli anelli : Marco Lodadio è più agguerrito che mai e Oggi pomeriggio (ore 19.06) salirà sugli anelli per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Cavaliere del Castello sarà impegnato nella finale di Specialità dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica dove vengono messi in palio tre pass per la prossima rassegna a cinque cerchi e l’azzurro ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, non vuole farsi sfuggire il treno per il Sol ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio e la Finale agli anelli. Sogno medaglia - obiettivo pass olimpico : Marco Lodadio è ormai diventato il volto principe della Ginnastica artistica italiana al maschile, nelle ultime due stagioni è semplicemente stato straripante e ha rapidamente scalato le classifiche internazionali diventando uno dei migliori interpreti degli anelli. Il Cavaliere del Castello interpreta questo attrezzo in maniera sublime, eccellendo per la sua forza mista a eleganza che gli permette di eseguire una serie di elementi ...