Giappone | massima allerta per l’arrivo del super tifone Hagibis | un morto e 5 feriti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Aumenta il livello di emergenza in, in concomitanza con l’arrivo del. L’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha diffuso il quinto grado di allarme, in una scala da 1 a 5, anticipando il pericolo estremo di piogge torrenziali in diverse aree dell’arcipelago centro orientale. Queste regioni – avverte – saranno soggette a precipitazioni come non si sono mai viste negli ultimi decenni. Secondo l’Agenzia meteorologica,è paragonabile alche nel 1958 colpì le zone orientali e centrali delcon un bilancio di più di 1.200 morti. Alle 16 ora locale, secondo la televisione pubblica Nhk, almeno 24mila abitazioni nell’area metropolitana di Tokyo risultavano senza corrente elettrica, con interruzioni che hanno interessato anche le prefetture di Chiba, a est della capitale, Shizuoka, Tochigi, Yamanashi, ...

