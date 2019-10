Giappone | il miglior tempo delle libere vicinissimo alla pole 2018

Gli italiani deludono a Parigi : il miglior chef di pasta è Giapponese : Debacle italiana, trionfo giapponese. Se l’innovazione è stata la chiave del successo di Keita Juge al pasta World Championship 2019, significa che per noi italiani è il momento di mandare in soffitta, definitivamente, la tradizione che non vuole sperimentare. Perché la pasta non è più solo cosa nostra, ma di tutti. E lo dimostra il fatto che a Parigi chef brasiliani, francesi, svizzeri, indiani, ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non siamo al livello delle Mercedes - devo migliorare anche io nella guida” : Venerdì al di sotto delle aspettative per la Ferrari e per Charles Leclerc, sempre alle spalle delle Mercedes nel corso delle prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, alla sua seconda esperienza in assoluto sulla pista di Suzuka, ha fatto fatica a trovare il ritmo per poi balzare davanti al compagno di squadra Vettel proprio nell’ultimo ...