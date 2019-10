GIANNI MORANDI ' Cosa odio? La maleducazione e il non rispetto!' | Verissimo

Verissimo - gli ospiti della puntata di sabato 12 ottobre : Giordana Angi - GIANNI MORANDI e altri : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 5 ottobre in onda su Canale 5. Continua anche questo sabato l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per oggi, sabato 12 ottobre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, gli ospiti – sabato 12 ottobre – Giordana Angi di Amici In studio arriverà la ...

GIANNI MORANDI : “Una volta salii sul palco e la gente mi urlò ‘vecchio - vai via’ e mi lanciò i pomodori” : Gianni Morandi è stato intervistato da Walter Veltroni per il Corriere della Sera e, ripercorrendo la sua lunga carriera, ha rivelato un aneddoto del passato, quando salì sul palco e il pubblico gli lanciò addosso dei pomodori. “Nel ’71 la follia di Radaelli aveva portato i Led Zeppelin a Milano, insieme al Cantagiro. Lì ci fu uno scossone drammatico, capii improvvisamente tutto. Mi davano del vecchio, urlavano che ero finito. Quando arrivai sul ...

GIANNI MORANDI : "Suonai sullo stesso palco dei Led Zeppelin : mi lanciarono pomodori. Era cambiato tutto" : “Mi ritengo un fortunato. Il treno è passato molte volte per me. Se anche ho perso il primo, poi è passato il secondo e il terzo. Rimango diciotto anni senza essere sposato, poi incontro Anna, che mi dà un entusiasmo enorme. Di cosa posso essere invidioso o deluso?”. Gli alti e bassi nella vita di Gianni Morandi non sono stati solo sentimentali. La sua carriera è una strada di salite e discese, ma lui non ...

GIANNI MORANDI : età - altezza - peso - moglie e figli : Gianni Morandi è senza dubbio uno dei volti della musica italiana più famosi in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno accompagnato un’intera generazione e nel corso degli anni, grazie alla sua genuinità e ai social, Gianni è riuscito ad avvicinarsi anche ai più giovani diventando un vero e proprio idolo. Cantante giovanissimo, per far quadrare il bilancio familiare, si impegna in piccoli lavori. Vende bibite e caramelle nel cinema del paese e nel ...

L’isola di Pietro 3 - GIANNI MORANDI : “Tirerò le fila del nuovo giallo” : Gianni Morandi su L’isola di Pietro 3: “Il nuovo giallo sembrerà irrisolvibile” L’isola di Pietro sta per tornare: salvo cambiamenti, la prima puntata della terza stagione della fiction con Gianni Morandi andrà in onda su Canale5 il 18 ottobre. Cosa accadrà ne L’isola di Pietro 3? Gianni Morandi, intervistato dal settimanale DiPiù Tv, dà qualche anticipazione: “Il personaggio di Chiara dovrà affrontare un ...

L’Isola di Pietro 3 Backstage con GIANNI Morandi : L'Isola di Pietro 3 il Backstage Canale 5 ha mandato oggi a pranzo il Backstage de “L’Isola di Pietro 3” (vedi le foto dal set). Gianni Morandi racconta la storia della Madonna degli schiavi di ...

L’Isola di Pietro 3 - GIANNI MORANDI rivela : “Ecco i nuovi eroi” (Foto) : nuovi attori L’Isola di Pietro 3, Gianni Morandi li presenta su Instagram Sappiamo con precisione che ci saranno nuovi attori a L’Isola di Pietro, la serie Tv con Gianni Morandi protagonista. Proprio lui ha rivelato delle novità sulla terza stagione, presentando quelli che ha definito “i nuovi eroi dell’isola”. E Carloforte ha proprio bisogno di eroi: […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, Gianni Morandi ...

Mihajlovic in panchina per il suo Bologna - GIANNI MORANDI : “Uomo coraggioso. Ha emozionato tutti” : “Ieri sera ero a Verona a vedere la prima partita di campionato del Bologna. Sorpresa incredibile, è arrivato Sinisa Mihajlovic, l’allenatore malato di leucemia che è voluto essere vicini ai suoi giocatori per questo inizio, contro il parere dei medici, rischiando moltissimo”. Inizia così un video messaggio pubblicato da Gianni Morandi sul proprio profilo Instagram. “Un uomo coraggioso, forte, che sta combattendo una battaglia ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico in panchina : il video-messaggio di GIANNI Morandi : “Ieri sera ero a Verona a vedere la prima partita di campionato del Bologna. Sorpresa incredibile e’ arrivato Sinisa Mihajlovic, l’allenatore ammalato di leucemia acuta, che ha voluto essere vicino ai suoi giocatori. Un uomo coraggioso, forte. Sta combattendo una battaglia durissima, pero’ ha voluto essere li'”. Sono le dichiarazioni attraverso un video postato sul suo profilo ufficiale Instagram di Gianni ...

'L'Aquila Rinasce' - GIANNI MORANDI e Amii Stewart incantano il pubblico : Al via la 725esima edizione della Perdonanza Celestiniana, Primo Giubileo della storia che quest'anno ricorda il decennale...

Tredici Pietro : “Essere il figlio di GIANNI Morandi? Non è sempre facile - c’è il rischio di crollare mentalmente” : Tredici Pietro. Con questo nome d’arte il figlio di Gianni Morandi fa il rapper e lo fa, dicono le visualizzazioni su Youtube ma anche gli addetti ai lavori, molto bene. “Sono orgoglioso di essere il figlio di un artista così celebre – ha raccontato in un’intervista a La Stampa – E sono fiero di lui come persona, è un bravo genitore. Ma come insegnano i molti libri sul complesso di Edipo è anche un fardello. Le ...

GIANNI MORANDI e Anna 25 anni insieme e sui social spunta una romantica dedica : Il cantante – attore Gianni Morandi e Anna Dann si sono incontrati venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è ...

GIANNI MORANDI - 25 anni fa l’incontro con la moglie Anna : il gesto che commuove : Sono trascorsi esattamente venticinque anni da quando Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dan, la seconda moglie del cantante e anche sua fotografa ufficiale. Chi lo segue sui social lo sa: Gianni non dimentica mai di inserire l’hashtag #fotodiAnna sotto ai suoi tantissimi scatti. Già, perché in rete il mitico Morandi è attivissimo e non c’è praticamente giorno in cui non aggiorna i suoi follower. Solo su Instagram, per darvi ...