Genny la carogna | “Gli ultras avevano dal Napoli 1200 biglietti a partita”

Notizie del giorno – Le condizioni di Gianluca Vialli - lite Genny ‘a carogna-Lavezzi - la Sampdoria di Ranieri : LE condizioni DI Vialli – Sono state importanti le ultime ore per Gianluca Vialli, l’ex attaccante della Sampdoria sarà infatti capo delegazione della Nazionale per gli Europei del 2020. Inoltre è stato in trattativa proprio con il club blucerchiato per la cessione del club, una trattativa andata avanti per diversi mesi ma che non ha trovato epilogo positivo. E’ una situazione delicata in casa Sampdoria, i tifosi stanno portando ...

Genny ‘a carogna : “De Laurentiis si complimentò con noi - voleva finanziarci” : Sull’edizione odierna del Mattino le dichiarazioni di Gennaro De Tommaso, alias Genny ‘a carogna, sui suoi presunti legami con il Napoli e sull’incontro avuto con il presidente De Laurentiis “Agli atti un solo presunto colloquio con il presidente, che si sarebbe complimentato con il mastino per la coreografia che ricostruiva il Vesuvio in curva B. Spiega oggi De Tommaso: ‘Si complimentò con noi, voleva finanziarci, ma noi ...

Genny ‘a Carogna-Lavezzi - la lite in discoteca e le minacce del boss Lo Russo : Genny ‘a Carogna, ovvero Gennaro De Tommaso racconta al Mattino di una lite avvenuta in una discoteca di Agnano con il Pocho Lavezzi che era in compagnia del portiere argentino Navarro: “Da vero tifoso ultras non vedo di buon occhio il fatto che i calciatori frequentassero un posto come quello, dove giravano droghe” Per questo litigio fui chiamato da Antonio Lo Russo di Miano, che era come un fratello per Lavezzi. Il Lo Russo mi minacciò ...

Genny ‘a carogna e la lite con Lavezzi : “Frequentava una discoteca dove giravano droghe” : Un retroscena dettagliato di quello che fu il confronto tra Genny ‘a carogna ed Ezequiel Lavezzi, quando quest’ultimo giocava nel Napoli. Gennaro De Tommaso, ex campo ultrà, divenne ‘celebre’ per essere stato ripreso dalle telecamere nello stadio Olimpico la sera del 3 maggio 2014, mentre ‘calmava’ la curva azzurra dopo gli scontri in cui perse la vita a Roma il tifoso del Napoli Ciro Esposito. Adesso ...

Lite animata tra Lavezzi e Genny ‘a carogna - i fatti risalgono al 2013 : Gennaro De Tommaso, noto come “Genny ‘a carogna”, nella veste di collaboratore di giustizia ha raccontato di un episodio un cui è coinvolto Ezequiel Lavezzi. Lavezzi e De Tommaso si incontrarono in una discoteca in cui c’era smercio di droga e litigarono. Il Corriere del Mezzogiorno riporta sull’accaduto: “Ezequiel Lavezzi frequentava una discoteca in cui si spacciava droga, Genny la carogna lo incontrò ...

Il verbale choc? di Genny ?a carogna : «Così litigai con il Pocho Lavezzi» : Quando lo vide in quella discoteca, lo prese a muso duro. E gli fece capire che un campione del suo calibro «non se la doveva fare» in posto del genere, dove girava troppa cocaina....

Il pentito Genny ‘a carogna : “Chiesi a De Laurentiis di assumere Grava su richiesta dei Lo Russo” : Nei verbali di Gennaro De Tommaso, alias Genny ‘a carogna, come collaboratore di giustizia, c’è anche un capitolo che riguarda i suoi contatti con il Calcio Napoli. Oggi le sue confessioni sono su Repubblica Napoli. De Tommaso sostiene di aver incontrato il dirigente del Napoli Alessandro Formisano e anche il presidente Aurelio De Laurentiis. L’incontro sarebbe avvenuto insieme ad un altro capotifoso morto alcuni anni fa, e ...

Genny ‘a carogna : “Chiesi a De Laurentiis di assumere Grava su richiesta dei Lo Russo” : Nei verbali di Gennaro De Tommaso, alias Genny ‘a carogna, come collaboratore di giustizia, c’è anche un capitolo che riguarda i suoi contatti con il Calcio Napoli. Oggi le sue confessioni sono su Repubblica Napoli. De Tommaso sostiene di aver incontrato il dirigente del Napoli Alessandro Formisano e anche il presidente Aurelio De Laurentiis. L’incontro sarebbe avvenuto insieme ad un altro capotifoso morto alcuni anni fa, e ...