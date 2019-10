Francia | arrestato dopo otto anni di fuga il “mostro di Nantes” | fermato all’aeroporto di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) È finitaladi Xavier Dupont de Ligonnes, il “mostro di Nantes“ accusato di aver ucciso la moglie e i quattro figli nel 2011. L’uomo è statodalla polizia all’aeroporto di Glasgow, in Scozia, appena sceso da un volo in arrivo da Parigi Roissy-Charles de Gaulle, come riferisce Le Parisien: Dupont viaggiava sfalsa identità e il suo arresto è stato possibile grazie a una “denuncia anonima“, secondo quanto apprende Afp da una fonte investigativa. La polizia era sulle sue tracce dal 2011 quando, subitoaver sterminato la sua famiglia, si era dato allae la sua auto era stata ritrovata abbandonata al traforo del Frejus: per questo, inizialmente, si era pensato che potesse essersi nascosto in Italia e del suo caso si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto“. Dupont è stato ...

