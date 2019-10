Francesca Barra e Claudio Santamaria in tribunale per difendersi dalle calunnie

Celebrity Hunted - i vip annunciano la loro ‘fuga’. Con Fedez e Totti anche Costantino Della Gherardesca - Francesca Barra e Claudio Santamaria : Celebrity Hunted - il messaggio social di Totti “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. Presto capirete perché“. E’ questo il messaggio ’sibillino’ apparso stamattina sui canali social di alcuni vip. Il mistero però è abbastanza facile da indovinare: si tratta del primo passo verso la partecipazione a Celebrity Hunted, il reality game – nato in Inghilterra – che avrà la prima edizione italiana su ...

“Non cercatemi - devo rimanere in incognito” : da Totti a Fedez e la coppia Francesca Barra – Claudio Santamaria - ecco perché alcuni vip sono scomparsi dai social : Da Francesco Totti a Fedez, è in corso una “fuga” di massa dai social. Ma cosa sta succedendo? perché tanti vip stanno pubblicando lo stesso messaggio enigmatico, che recita: “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”? Presto detto: saranno tutti dei concorrenti di Celebrity Hunted, la versione italiana di un reality inglese di successo. Prodotto da Amazon Prime Video, l’idea del format sembra ...

Ecco perché Claudio Santamaria e Francesca Barra sono scomparsi dai social : Il reality show “Celebrity Hunted” di Amazon che ha già arruolato nelle sue fila star come Fedez, Luis Sal e Francesco Totti, sembra che sia riuscito a mettere a segno un altro colpaccio o meglio due in un colpo solo, trattandosi di una coppia: Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due che, da quando formano una delle coppie più glamour del panorama italiano, non hanno fatto altro che essere onnipresenti sui social, postando immagini non solo ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - la nostra storia d'amore : Quando Francesca Barra ha conosciuto Claudio Santamaria, lei aveva 11 anni e lui 15. Quasi trent'anni dopo hanno scoperto di essere fatti l'uno per l'altra e si sono sposati due volte: la prima a Las Vegas («È stata una follia. Bellissima»). Poi a Policoro, la città di lei, dove era avvenuto il primo incontro. Un amore romantico fatto di complicità e di condivisione anche sul lavoro, visto che Francesca Barra cura l'ufficio stampa del marito, e ...

Francesca Barra - dopo il dramma la romantica dichiarazione di Santamaria : Per Francesca Barra e Claudio Santamaria non è certo un periodo semplice da affrontare. dopo l’aborto avuto circa tre mesi fa, i due stanno provando ad andare avanti. Nessuno può dimenticare l’addolorato post su Instagram di Francesca Barra e Claudio Santamaria che annunciavano che il loro bambino non c’era più. Parole dure da digerire, sensazioni difficili da vivere e da superare. I due, però, dopo tre mesi da quel triste ...

Francesca Barra e il dolore per il bambino che ha perso : «Un figlio non nato è un vero lutto» : Francesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca BarraFrancesca Barra, 40 anni, all’ultimo Festival del cinema di Venezia ha accompagnato il marito Claudio Santamaria sul red carpet. Si sono abbracciati, guardati forte negli occhi. Stanno insieme dal 2017, si sono sposati due volte, sono innamoratissimi, ma non era scontato che quest’anno la giornalista sfilasse al fianco dell’attore. Alla vigilia, infatti, ...

Francesca Barra : "Un figlio perso è un lutto sottovalutato. Lo abbiamo visto mentre aveva il singhiozzo” : La giornalista ha ripercorso i momenti drammatici vissuti dopo la perdita del figlio che aspettava dal marito Claudio...

Francesca Barra parla del figlio perso : “Io e Claudio lo abbiamo visto mentre aveva il singhiozzo - gli abbiamo sentito battere il cuore - abbiamo guardato le sue mani” : Da quando a maggio aveva annunciato di aver perso il bambino che aspettava con Claudio Santamaria, Francesca Barra non era più tornata sull’argomento. Ma ora, alla vigilia della sua passerella sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, è tornata a farlo, scrivendo prima su Instagram che “Una pancia vuota non è solo una pancia vuota. Ma è la tua pancia senza di lui” e poi raccontandosi a cuore aperto in ...

Francesca Barra parla dell'aborto : "È un lutto sottovalutato : io e Claudio avevamo sentito battere il cuore del bimbo" : “Claudio mi ha detto: “Senza di te non ce la posso fare. Sarà una cosa diversa, ma l’affronteremo insieme”, così Francesca Barra racconta le parole del marito Claudio Santamaria, che le ha chiesto di dargli forza e accompagnarlo sul red carpet di Venezia a qualche mese di distanza dalla perdita del figlio che aspettavano.Sono trascorsi tre mesi dall’aborto e Barra ha rilasciato ...

Francesca Barra racconta il dolore dopo l’aborto : “Sono stati mesi duri” : Coraggiosa, eppure fragile, ma soprattutto sincera: Francesca Barra racconta il dolore dopo l’aborto. Lo fa sulla sua pagina Instagram, la stessa in cui, appena tre mesi fa, aveva annunciato che il suo bambino non c’era più. La gioia per una nuova nascita, la vita, nata dall’amore per il marito Claudio Santamaria, che cresce, poi il vuoto e un lutto terribile, che la giornalista ha superato con grande difficoltà. La Barra non ...

Il dolore di Francesca Barra dopo l’aborto : “Un lutto senza fine” : Lo scorso maggio, Francesca Barra ha comunicato una dolorosa notizia. La giornalista aveva perso il bambino che aspettava da Claudio Santamaria. In queste ore, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha spiegato che sono stati mesi decisamente duri, avviluppati in un lutto senza fine. Tuttavia, pian piano ha trovato la forza di andare avanti a testa alta.Continua a leggere