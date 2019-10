Fortnite e la nuova mappa | continuano le indiscrezioni sulla stagione 11

Fortnite : un'immagine comparsa sull'App Store italiano mostrerebbe la nuova mappa : A quanto pare, secondo un'immagine apparsa all'interno dell'App Store italiano, la prossima stagione di Fortnite rinominerà il gioco in Fortnite: Capitolo 2 e, come previsto, la mappa subirà un restyling completo.Non appena l'immagine è apparsa sul negozio, i forum di Reddit e Twitter l'hanno pubblicata facendo così il giro del web. La figura mostra tre dei personaggi predefiniti di Fortnite in nuovi abiti, che fissano un nuovo paesaggio. ...

I fan di Fortnite sospettano l'arrivo di una nuova mappa : Due anni e 10 stagioni dopo, sembra che la mappa di Fortnite cambierà drasticamente a fine mese. Non sarà il solito tipo di cambiamento, in cui un angolo del suo mondo viene pavimentato da una zona ricoperta di neve o deserto, ma una mappa in gran parte ridisegnata da zero.Già da tempo i fan del Battle Royale di Epic Games si sono chiesti se verrà mai introdotta una nuova mappa accanto a quella attuale; tuttavia gli sviluppatori hanno sempre ...

Fortnite : nuova modalità a tempo limitato - zona fenditura e molto altro con la patch 10.30 : Come segnalatovi stamattina, i server di Fortnite sono andati offline per consentire agli sviluppatori di pubblicare la nuova patch 10.30 che porta con sé una serie di nuovi contenuti tutti dedicati al Battle Royale di Epic Games.Per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale ora è presente due nuove zone di fenditura: una è Palme Acquatiche, mentre l'altra è Boschetto Bisunto. Inoltre è ora disponibile un nuovo evento a tempo limitato, Knock ...