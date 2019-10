Fornaro Leu dice che senza proporzionale il governo non c’è

Fornaro (Leu) dice che l’asse solido con il M5s può spingere Renzi fuori dal Pd : Roma. Con quella sua pacatezza che a volte sembra quasi indolenza, Federico Fornaro lo dice in un sospiro: “Credo che una fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd, se l’alleanza col M5s si strutturasse meglio, sarebbe nelle cose. Un po’ perché lui non sa e non può fare il secondo di nessuno – ragiona il c