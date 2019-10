Formula 1 – Nessuna distrazione per Vettel nel sabato senza qualifiche di Suzuka | “di

Formula 1 - Fernando Alonso non ha dubbi : “non ho nessuna intenzione di tornarci a breve termine” : Lo spagnolo ha allontanato il suo possibile ritorno in Formula 1, sottolineando di essere concentrato sulla Dakar 2020 Il prossimo obiettivo di Fernando Alonso è la Dakar 2020, il pilota spagnolo si sta preparando per partecipare al famosissimo rally-raid che si terrà il prossimo gennaio. Lapresse Dopo aver svolto due test nelle scorse settimane, il driver di Oviedo sarà ai nastri di partenza del prossimo rally in Marocco, step ...

Formula 1 - Todt spegne le voci sul possibile arrivo di nuove scuderie : “nessuna candidatura al momento” : Il presidente della FIA ha parlato della possibilità di ingresso di nuovi team in Formula 1, sottolineando come al momento non vi sia alcuna candidata Si fa un gran parlare della possibilità che possa aumentare il numero di scuderie sulla griglia di partenza della Formula 1, tante le voci che si rincorrono in questo periodo, smentite però da Jean Todt. Photo4/LaPresse Il presidente della FIA è intervenuto sulla questione, sottolineando ...

Formula 1 - Toto Wolff rivela : “Ocon è un pilota Renault a tutti gli effetti - non c’è nessuna clausola per il 2021” : Il team principal della Mercedes ha ammesso come non ci sia nel contratto di Ocon una clausola che gli permetta di tornare in Mercedes nel 2021 L’avventura di Esteban Ocon con la Mercedes è terminata, nella prossima stagione infatti il francese sarà un pilota della Renault per i prossimi due anni, prendendo il posto di Nico Hulkenberg. photo4/Lapresse Contratto firmato e nuovo capitolo che può cominciare per l’ex Force India, ...