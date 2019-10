Foggia | uccide moglie e figlie di 12 e 18 anni | poi agente di polizia penitenziaria si

Foggia - triplice omicidio e suicidio : uccide la moglie e le due figlie e si toglie la vita : Un agente penitenziario di cinquantatré anni si è tolto la vita dopo aver ucciso nella notte a colpi di pistola la moglie di cinquantaquattro e le due figlie di dodici e diciotto anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova, nella provincia di Foggia . Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

Foggia - 53enne uccide moglie e figlie : 7.50 Un agente penitenziario ha ucciso la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni e poi si è tolto la vita. E' avvenuto nella notte in un appartamento si Orta Nova, in provincia di Foggia. Secondo le prime informazioni, l'omicida, 53 anni, ha prima sparato alla moglie 54enne, e poi alle figlie. L'uomo avrebbe avvertito i carabinieri prima di suicidarsi sparandosi un colpo alla testa. Sarebbe deceduto in ospedale, a Foggia. I militari hanno ...