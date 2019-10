Foggia | agente penitenziario stermina famiglia e poi si suicida

Strage Foggiano : agente si uccide dopo aver ammazzato la famiglia : A Orta Nova, nel foggiano, un assistente capo della polizia penitenziaria ha ammazzato la moglie di 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni. Successivamente l'uomo si è tolto la vita. La Strage è stata compiuta con l'arma d'ordinanza del capofamiglia. La cittadina pugliese è sotto shock. agente di Polizia Penitenziaria uccide moglie e figlie e si toglie la vita Nella notte appena trascorsa di oggi 12 ottobre, intorno alle 2 del mattino in pieno ...

Tragedia Foggia - “sconvolto” il figlio maggiore dell’agente : Roma, 12 ott. (AdnKronos) (di Sibilla Bertollini) – di Sibilla Bertollini”Sconvolto” per quanto accaduto stanotte. Nessun sospetto, non ha mai immaginato che potesse accadere una Tragedia simile, che il padre potesse prendere la pistola e sparare contro la madre e le sorelle. Antonio, 26 anni, è figlio maggiore di . Antonio vive e lavora a Ravenna. Arrivato a Foggia è stato interrogato dai carabinieri ai quali avrebbe ...

Foggia - uccide a colpi di pistola moglie e figlie e poi si suicida. Era un agente di polizia penitenziaria : Un agente della polizia penitenziaria ha ucciso a colpi di pistola nel cuore della notte la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni, poi ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita sparandosi alla testa. È successo verso le due del mattino di sabato in un appartamento in pieno centro a Orta Nova, nel Foggiano: a sparare è stato Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni. Secondo quanto ricostruito dagli ...

