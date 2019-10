Fiamme a Los Angeles | black-out in California

Los Angeles - l’incendio lambisce le case : “Situazione critica”. I vigili del fuoco tra le Fiamme : L’incendio divampato giovedì notte a nord di Los Angeles, forse a causa di un uomo a bordo di un camion della spazzatura che ha gettato nei boschi rifiuti in fiamme, continua a far paura. Per i vigili del fuoco resta incontrollabile per via dei forti venti. Evacuate, al momento, 100mila persone. Video Twitter L'articolo Los Angeles, l’incendio lambisce le case: “Situazione critica”. I vigili del fuoco tra le fiamme ...

California - maxi incendio a nord di Los Angeles : 12mila case evacuate - quasi 2mila ettari in Fiamme. Il rogo ripreso da un’auto : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì e che si sta velocemente propagando a causa dei forti venti che stanno colpendo la California. Per questo motivo, l’evacuazione forzata riguarda decine di migliaia di residenti: al momento sono oltre 12mila le case interessate in un’area di quasi 2mila ettari. Diversi edifici sono già stati distrutti, mentre ...

Fiamme in pinseria a Centocelle : ipotesi dolosa : Roma – Un incendio di natura quasi certamente dolosa quello scoppiato questa notte, alle 3 circa, nella pinseria ‘CENTO 55’ di via delle Palme 155, nel quartiere di Centocelle a Roma. A scopo precauzionale sono stati evacuati i cittadini della palazzina adiacente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Prenestino che hanno rinvenuto sul luogo dell’incendio un contenitore con del ...

Incendio devastante : esploso impianto chimico - Fiamme altissime e fumo tossico da stanotte : Siamo in Normandia. È qui che un enorme Incendio è divampato questa notte, intorno alle tre, in un impianto chimico della società Lubrizol che produce dal 1954 additivi per lubrificanti, a Rouen, a 135 chilometri da Parigi. La cosa che preoccupa tuttavia, non è l’Incendio in sé ma la classificazione dell’impianto. Parliamo di un grado “Seveso”, che sulla base della direttiva europea significa che è un sito “a rischio”. Non si ha ancora notizia ...

Esplosione in una fabbrica di cannabis light : Fiamme alte 10 metri e operai feriti : L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 settembre a Trezzano sul Naviglio, nel milanese. Sul posto ambulanze e...

Esplosione alla raffineria Eni di Sannazzaro : il boato - poi Fiamme e fumo nero : La cosa più importante: nessun ferito. Questa mattina intorno alle 6.35 c'è stata una forte Esplosione alla raffineria...

Amazzonia in Fiamme - il Brasile apre inchiesta per roghi dolosi : “Organizzati su Whatsapp” : Il Brasile annuncia l’apertura di un’inchiesta per roghi dolosi in Amazzonia. Lo ha fatto sapere il ministro brasiliano per la Giustizia e la Sicurezza, Sergio Moro parlando di un’indagine dovuta al sospetto dell’esistenza di un gruppo su Whatsapp, con una settantina di iscritti, che sarebbe stato usato per organizzare un “giorno di fuoco” lo scorso 10 agosto, con roghi appiccati in modo sistematico a ridosso ...