Festival dell' acqua 2019 a Venezia | depurazione e gestione in emergenza

Festival della fotografia etica di Lodi - le guerriere curde di Joey Lawrence : Il Festival della fotografia etica di Lodi e i curdi, una minoranza etnica di quaranta milioni di persone, oggi distribuiti tra Turchia, Siria, Iraq e Iran. Un accordo del 1916, approvato da Regno Unito, Francia e Impero russo garantiva loro un proprio territorio contiguo e sovrano. Otto anni dopo, il trattato di Losanna modificava l’accordo originale abolendo il sogno di indipendenza. Con questo pezzo di carta, il Kurdistan è stato ...

Peter Sagan show al Festival dello Sport di Trento! Finisce tutto a champagne e “Zigo zago - mi no pago!” [VIDEO] : Peter Sagan porta allegria e risate sul palco del Festival dello Sport di Trento: il ciclista della Bora-Hansgrohe beve champagne e si lancia in un simpatico brindisi One man show sul palco del Festival dello Sport di Trento. Con l’ingresso di Peter Sagan il pubblico presente sa già che simpatia e risate saranno assicurate. Il ciclista della Bora-Hansgrohe non delude le attese. Fra il serio e il faceto, sempre con ...

Dalla Luna al Sole : Zeiss partner del Festival della Scienza di Genova per 10 giorni : Zeiss, da sempre impegnata nella ricerca scientifica, la formazione e l’informazione, ha annunciato di aver stretto una partnership con il prestigioso Festival della Scienza, giunto alla 17sima edizione, che quest’anno si terrà a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. Quasi 300 eventi, 50 location cittadine e 550 animatori, il Festival della Scienza rappresenta sempre di più un appuntamento imperdibile dedicato a tutti coloro che desiderano ...

ROMA JAZZ Festival 2019/ Auditorium Parco della Musica - dal 1 novembre all'1 dicembre : No borders. Migration and integration è il titolo di questa edizione. Un programma pensato per indagare la Musica JAZZ, nelle sue ampie articolazioni

Sostenibilità e innovazione - le best practice di Gruppo Cap al Festival dell’Acqua : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Dal progetto della Biopiattaforma di Sesto San Giovanni all’attività dei laboratori del nuovo centro di ricerca Salazzurra. Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, porta al Festiva dell’Acqua, a Venezia giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, la testimonianza di alcune delle sue esperienze più significative.Organizzato a cadenza biennale da Utilitalia, ...

Matera. Festival della filosofia al via dedicato a Pitagora : “Un Festival dedicato a Pitagora e che vuol portare la filosofia agli studenti in un modo diverso, più interessante, più

Overtime Festival 2019 - scatta la nona edizione a Macerata. Presenti tante stelle del giornalismo. Numeri e record al centro dell’evento : Per la nona volta negli ultimi anni, Macerata diventa la capitale dello sport italiano, grazie ad Overtime, il Festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che apre i battenti il prossimo 9 ottobre. Date, ricorrenze e insolite coincidenze. Numeri di maglie, record, cronometri e chilometri. Questo il tema dell’edizione 2019 della manifestazione organizzata dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Regione Marche, Comune di ...

Verso il Festival dello Sport di Trento - attraverso lo Sport Tech (District) : Sport Tech è un uniVerso, un concetto, un’idea che unisce Sport, Innovazione e nuove Tecnologie. Ed è reale più di quanto si possa pensare. Non solo, è anche più vicino a noi di quanto possiamo immaginare. Secondo alcune stime infatti, il mercato dello Sport Tech avrà nel 2024 un valore di oltre 30 miliardi di dollari, (8.9 miliardi di dollari più rispetto al 2018). Senza dimenticare che il ...

Silvio Berlusconi - gli azzurri al Festival delle città con Matteo Renzi e Italia Viva : A far salire la tensione tra gli alleati giallo-rossi sono le ormai frequenti frecciatine di Matteo Renzi, dal no all'aumento dell'Iva al taglio del cuneo fiscale definito "solo un pannicello caldo". Il leader di Italia Viva ha ben deciso di fregarsene dei richiami e passare la giornata al Festival

Festival dello Sport - 280 ospiti per raccontare i fenomeni fra tech - moda e campioni : Il titolo è «Il fenomeno, i fenomeni». L’appuntamento, invece, dal 10 al 13 ottobre a Trento. Torna il Festival dello Sport, l’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport con Trentino Marketing e la collaborazione di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio di Coni e Comitato Italiano Paralimpico. Parole chiave, quel «fenomeno e fenomeni», che attraversano alcuni personaggi straordinari, icone del ...

Matteo Renzi chiude il "Festival delle Città" con il dibattito "Sindaci per sempre?" : Il Festival delle Città giunge al termine. Per la conclusione della manifestazione, è in programma un dibattito intitolato “Sindaci per sempre?” a cui partecipano Matteo Renzi, senatore leader di Italia Viva e anche ex primo cittadino di Firenze, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Partito Democratico e Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, nonché ex sindaco di Pavia.A moderare il dibattito, che si tiene ...

Treccani inaugura il Festival della lingua italiana : «Difendiamo le parole - per la nostra libertà» : «Sono convinto che la parola sia stata, sia e debba continuare a essere espressione di ragionamento, condivisione e anche, senz’altro, confronto tra diverse posizioni». Con questa intenzione, o sarebbe meglio dire «missione», dichiarata dal direttore generale Massimo Bray, Treccani ha deciso di scendere in campo, organizzando quest’anno la prima edizione del Festival della lingua italiana – #leparolevalgono, che si terrà a Lecco dal ...

Il ministro Amendola al "Festival delle Città" per il dibattito su "Le città e l'Europa" : Continua il Festival delle Città, che durante la penultima giornata verte sul tema “Le città e l’Europa”. Al dibattito partecipano Vincenzo Amendola, ministro agli Affari Europei, Ada Colau, sindaca di Barcellona, Micaela Fanelli, consigliera Regione Molise, Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, Roberto Pella, deputato di Forza Italia.La sala “Petroselli garden” del Pio Sodalizio dei ...

