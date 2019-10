Festa M5S | arriva Grillo | presenze a quota 8mila | Arena sold out Patuanelli riceve

Whirlpool : Salvini - ‘M5S da rivoluzione popolo e tener fuori operai da Festa’ : Giano dell’Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Sentivo il Giornale Radio venendo qua che c’è la festa dei Cinquestelle a Napoli -chissà cosa hanno da festeggiare- che c’erano 30 operai della Whirlpool che rischiano il licenziamento e che volevano entrare e li hanno tenuti fuori. Passare dalla rivoluzione del popolo a tenere fuori gli operai dalla propria festa perché gli rovinano la festa. A me fa tristezza una roba ...

M5s - Casaleggio : “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra Festa. Spero alleanza con Pd più solida della precedente” : “Gli ex ministri assenti? Secondo me hanno sbagliato, avrebbero dovuto partecipare a questa grande festa del Movimento”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio a Italia 5 stelle, rispondendo ai cronisti sulla scelta di Giulia Grillo e Barbara Lezzi di non partecipare alla festa del Movimento 5 stelle L'articolo M5s, Casaleggio: “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra ...

Di Maio alla Festa M5S a Napoli : «Niente scissione - 80-90 persone gestiranno il Movimento» : Dal nostro inviato Luigi Di Maio anticipa in diretta tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli, e parla subito chiaro ai suoi: «Niente scissione, 80-90 persone gestiranno il...

M5S - oggi la Festa a Napoli. Di Maio non cede il palco a Conte : incognita Grillo : Un bivio, certo. Ma anche un test di tenuta dopo la grande virata: il M5S oggi festeggia 10 anni nella spianata della mostra d'Oltremare a Napoli. Sarà un'Italia a 5 Stelle nel segno...

Festa del M5S a Napoli tra delusioni e tradimenti - assenze pesanti. Ma Di Maio minimizza : ci saremo tutti : Il Movimento 5 stelle celebra a Napoli, alla Mostra d'Oltremare, sabato e domenica il suo decennale. Nato "francescano" il 4 ottobre del 2009, si è evoluto molto da allora: ha vissuto rotture, espulsioni, scontri istituzionali e delusioni, con qualche esperienza amministrativa conclusa senza gloria. Ma è al governo da un anno e mezzo e rimane la prima forza politica rappresentata in Parlamento. Se un tempo a catalizzare l'attenzione erano gli ...

Festa M5S - assente Paragone : 'Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa posso raccontare?' : A Napoli, alla Festa per i dieci anni del MoVimento Cinque Stelle sono in molti a non aver preso parte. Tra questi c'è anche il giornalista e senatore del MoVimento Gianluigi Paragone: già in occasione della nascita del governo giallorosso aveva maniFestato la sua contrarietà. Assenti illustri anche gli ex ministri Barbara Lezzi e Giulia Grillo, oltre ad Alessandro Di Battista. L'assenza del senatore Paragone Il senatore del M5s Gianluigi ...

Gianluigi Paragone assente alla Festa M5S di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Taglio parlamentari - Festa M5S di popolo senza popolo : Anna Macina, che potrebbe diventare presidente del gruppo grillino alla Camera, si alza dal suo scranno e infervorata nel suo discorso dice: ?Che cosa chiedono i cittadini fuori di qua??....

Italia 5 Stelle - eletti contrari ai finanziamenti della Festa M5S : uno su cinque non ha versato : Italia 5 Stelle si avvicina, ma i festeggiamenti per i dieci anni del Movimento 5 Stelle rischiano di essere rovinati dalle tensioni interne e anche dalla decisione di alcuni deputati e senatori che sembrano non voler finanziare la manifestazione, come richiesto espressamente. Almeno uno su cinque, ancora, non avrebbe versato i 1.500 euro dovuti.Continua a leggere

Torino - alla Festa dell’Unità Zingaretti placcato da Le Iene : “M5s? Ex avversari” : “Pd e M5S? Non siamo grandi amici ma ex avversari”. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, è stato accolto alla Festa dell’Unità di Torino da una troupe de Le Iene, che prima dell’incontro ha cercato di fare delle domande al dem, senza riuscire a ottenere risposte sul nuovo Governo. L'articolo Torino, alla Festa dell’Unità Zingaretti placcato da Le Iene: “M5s? Ex avversari” provIene da ...

ManiFestazione Roma FdI-Lega/ Meloni : 'Vaffa Day per il M5s. Su Forza Italia...' : Manifestazione a Roma FdI-Lega contro Governo M5s-Pd: Meloni, Salvini e Toti salutano 'i poltronari' del Conte-bis. Le ultime notizie.

Governo : Conte ‘io M5S? inappropriato’ - ma su social in video Festa 5 Stelle per voto 2018 : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Definirmi dei CinqueStelle mi sembra una formula inappropriata”, ha detto stamattina Giuseppe Conte intervistato alla festa del Fatto Quotidiano. “Non sono iscritto al Movimento 5 Stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari”, ha argomentato il premier incaricato marcando la sua “vicinanza” al Movimento e a ...