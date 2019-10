Europa e Usa minacciano sanzioni alla Turchia ed embargo sulle armi

Europa debole - pessimismo su negoziati Usa-Cina : Ha chiuso in calo anche Tokyo, sulla scia del calo accusato ieri da Wall Street condizionate nuova ondata di pessimismo sull'esito del nuovo ciclo di negoziati commerciali tra Washington e Pechino, previsto domani a Washington

L'infinita conta dei morti a Lampedusa. "Finché Italia ed Europa continuano a parlare a vuoto - l'orrore non finirà" : “Le parole si fermano in bocca”. I cadaveri delle tredici donne strappati al mare, i bambini dispersi, i soccorsi ostacolati dal maltempo e il timore, sempre più concreto a ogni ora che passa e a ogni onda più alta, di dover aggiungere altri morti al bilancio. Da ieri Lampedusa vive così, stretta in un orrore “che non si può raccontare. Non esistono parole per descrivere quello che sta ...

Dazi - la ministra Bellanova : mai Parmesan Usa in Europa : La ministra dell’Agricoltura contro i produttori americani di formaggi: «Vogliono far passare per nomi comuni le nostre denominazioni per poi venderle anche in Europa, basta con i furti di identità»

Bellanova : mai Parmesan Usa in Europa : 15.04 "Le parole sui dazi dell'associazione americana dei produttori di formaggi, sono gravissime. La Commissione europea deve stigmatizzare un attacco di questo genere al sistema delle nostre indicazioni geografiche". Così la ministra delle Politiche Agricole,Bellanova,sulle dichiarazioni della Nmpf apparse sul sito. "Vogliono far passare per nomi comuni le nostre denominazioni per poi venderle anche in Europa", chiosa, "Giù le mani dai ...

Dazi : D’Alema - ‘preoccupante divaricazione interessi tra Usa e Europa’ : Capri, 4 ott. (Adnkronos) – “Per la prima volta nel dopoguerra e forse dall’inizio del Novecento assistiamo a una divaricazione d’interessi tra Stati Uniti ed Europa, che è uno dei grandi problemi al centro dello scenario internazionale: a mio giudizio questo è un problema perché quando Europa e Usa non vanno d’accordo la comunità internazionale è indebolita. La decisione avallata dal Wto è percepita da tante ...

E’ guerra commerciale tra Europa e Usa : “Tu mi tassi il Parmigiano? E io ti tasso blue jeans e noccioline” : “L’Ue deplora la decisione degli Usa di imporre dazi ulteriori sulle esportazioni europee, ciò andrà a nuocere le imprese americane e complicherà i negoziati“. E’ quanto dichiarato da un portavoce della Commissione europea in merito al via libera della Wto ai dazi come risposta agli aiuti pubblici illegali ad Airbus. Dunque, “l’Ue ha il diritto di imporre contromisure agli Usa. La lista preliminare dei ...

Dazi - salvo il vino italiano - non il francese Trump usa le tariffe per dividere - La lista «Vogliono vendere Parmesan in Europa» : Sull’olio Roma viene «esentata», Madrid no: si tratta di un quadro a macchia di leopardo. Dietro la scelta lobby potenti e una strategia Usa più ampia

Dazi Usa - per fronteggiarli l’Europa deve muoversi compatta : La guerra commerciale è arrivata in Europa. Dopo che per mesi siamo stati bombardati dalle notizie sui Dazi imposti dal presidente americano Donald Trump ai prodotti cinesi, oggi tocca a noi. L’organizzazione mondiale del commercio ha dato l’ok agli Stati Uniti all’imposizione di tariffe su beni di importazione dall’Ue, come risposta all’affaire Airbus del 2004. A quei tempi l’Unione europea avrebbe aiutato in modo illegale Airbus nello ...

Titoli e aperture : i conti della manovra italiana e i dazi Usa all'Europa spiegati dai giornali : Il premier Giuseppe Conte sembra prender tempo mentre il governo continua a lavorare sulla manovra. All'interno, duello sui rincari Iva e per ora stop a ticket sanitari. Dalla lotta all'evasione si arriva ad un'emersione record da affitti e canone Rai. Piano dei renziani per una nuova Irpef mentre si sta lavorando alla revisione delle detrazioni. Entro il 15 ottobre il governo dovrà consegnare alla Unione Europea lo schema della legge di ...

Dazi Usa - via libera dal Wto a 7 - 5 miliardi di aumenti sui beni europei. L’Europa : risponderemo : Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre Dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus

WTO : “Gli USA possono imporre dazi per 7 - 5 miliardi di dollari all’Europa” : La Wto (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) ha stabilito che gli Stati Uniti possono imporre dazi per un totale di 7,5 miliardi di dollari (circa 6,8 miliardi di euro) all'Europa come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Dal canto suo l'UE è pronta a fare la stessa cosa per gli aiuti di Washington a Boeing.Continua a leggere

L’Europa vuole elettrodomestici riciclabili - riparabili e riusabili - che faranno risparmiare i consumatori : Presto molti grandi elettrodomestici che verranno commercializzati nell’Unione Europea dovranno rispettare 10 nuovi requisiti di ecodesign dettati dalla Commissione europea. I produttori avranno l’obbligo di adottare un approccio ecocompatibile e quindi realizzare prodotti riciclabili, riparabili, riusabili e facilmente smaltibili nell’ambito di un’economia circolare. Si tratta di frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ...

USA - Europa - CHIESA/ Quegli "affidavit" subito svaniti attorno al Conte-2 : Conte, passato da burattino a idolo dei giornali, incassa il magro bottino del 2,2% di deficit: forse piace a tutti proprio per la sua debolezza

Cresce l’attesa per la decisione Wto sui dazi Usa all’Europa - l’Italia la più colpita : Cresce l'attesa a Bruxelles per l'ufficializzazione da parte del Wto dell'entita' delle compensazioni che gli Usa potranno chiedere all'Ue per gli aiuti illegali a Airbus. Compensazioni dall'ammontare record, anche se il dato e' ufficioso, di 7 miliardi di euro. Gli occhi sono puntati sull'Ue e ci si domanda come reagira' nel caso le cifre, e l'intenzione Usa di rivalersi pienamente, venissero confermate. Oggi la questione potrebbe diventare il ...