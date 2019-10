Euro 2020 – L’Italia stende la Grecia | Mancini dal cuore d’oro | “è una vittoria per i

Settebello Italia - Grecia domata e pass per Euro 2020 in tasca : Mancini compie un’impresa storica : Mai nella storia l’Italia aveva vinto sette partite su sette nelle Qualificazioni agli Europei, un ruolino perfetto che vale il pass per Euro 2020 Missione compiuta, l’Italia si qualifica aritmeticamente agli Europei del 2020, centrando la settima vittoria in altrettante partite del girone, impresa mai accaduta nella storia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Tutto semplice per gli azzurri contro la Grecia, piegata 2-0 grazie al ...

Calcio - Italia-Grecia 2-0. Gli azzurri si qualificano agli Europei 2020 - Jorginho e Bernardeschi esaltano l’Olimpico. : 12 Giugno 2020. Una data che l’Italia si è ben segnata sul calendario. Sarà infatti la partita inaugurale degli Europei 2020 ed in campo a Roma ci sara proprio la Nazionale di Roberto Mancini. Missione compiuta dagli azzurri (oggi con l’insolita maglia verde), che si sono qualificati per la manifestazione continentale con tre giornate d’anticipo dopo la vittoria contro la Grecia per 2-0 (Jorginho e Bernardeschi) proprio a Roma, ...

L'Italia va a Euro2020 - 2-0 alla Grecia : 22.38 Punteggio pieno, qualificazione a Euro 2020 e primo posto del gruppo già sicuro. L'Italia supera 2-0 la Grecia col rigore di Jorginho (63',mani di Bouchalakis) e la botta dai 20 metri di Bernardeschi e fa festa all'Olimpico. Tanto possesso per gli azzurri, poche occasioni. Greci di rimessa, Koulouris impegna Donnarumma in apertura e non sbaglia la deviazione sottomisura poco prima del rigore. Paschalakis si esibisce sulla zuccata di ...

Italia-Liechtenstein - Qualificazioni Europei 2020 : programma - orari e tv : Si giocherà martedì sera la seconda delle due sfide di questa breve finestra dedicata alle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020 per l’Italia: avversario, in trasferta, è il Liechtenstein. Circa 37.500 abitanti, posizionato a metà tra Austria e Svizzera, il Liechtenstein è il quarto Stato più piccolo d’Europa, con tutte le conseguenze immaginabili sul piano calcistico: le società sono sette, ma giocano tutte nei vari campionati ...

Italia - Grecia - Qualificazioni Europei 2020 : come vederla in Tv e in Streaming : Settima giornata di Qualificazioni per il gruppo J degli Europei 2020. Gli Italiani scenderanno in campo contro i greci.

Qualificazioni Europei 2020 - Italia-Grecia stasera in diretta su Rai1 : Questa sera, sabato 12 ottobre 2019, Rai1 trasmetterà in diretta dallo stadio Olimpico di Roma la partita valida per le Qualificazioni agli Europei in programma nel 2020 tra Italia e Grecia. Calcio di inizio alle ore 20.45, pre-partita sulla rete ammiraglia della tv pubblica dalle 20.30, subito dopo il Tg della sera, con Marco Lollobrigida e Paolo Rossi.Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e ...

L’Italia si qualifica ad Euro 2020 se… Tutte le combinazioni per la festa azzurra : L’Italia si qualifica ad Euro 2020 se... – Attesa finita per l’Italia, manca veramente poco alla gara decisiva per le qualificazioni ad Euro 2020, gli azzurri affronteranno la Grecia, squadra in piena crisi ed un successo porterebbe l’Italia direttamente all’Europeo. Il lavoro dell’allenatore Roberto Mancini è stato veramente impressionante, arrivato tra lo scetticismo di tanti ha fatto ricredere tutti, ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia cerca la qualificazione con la Grecia. La Spagna fa visita alla Norvegia. Ecco i match di oggi (12 ottobre) : oggi 12 Ottobre andranno in scena otto match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Georgia-Irlanda. Gli ospiti sono attualmente in vetta al Gruppo D davanti alla Danimarca. Per tenere lontana la Svizzera, a soli quattro punti di ritardo, i ragazzi di McCarthy dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo. La squadra guidata da Petkovic sarà impegnata in uno scontro diretto ...