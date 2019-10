Esselunga | la corsa dei 180mila alla ricerca del posto fisso In lizza per 3mila

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 12 ottobre 2019) Primo stipendio di 1.200 euro netti con tredicesima e quattordicesima. Previsti affiancamento per imparare il mestiere e molta formazione in aula

