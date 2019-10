Emilia Romagna | la Lega | “Aboliremo la legge contro l’omofobia”

Elezioni Regionali : si vota prima in Umbria poi in Calabria ed Emilia Romagna. La guida al voto : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Il Tour de France potrebbe partire dall’Italia! L’Emilia Romagna si propone per il 2022-2023 : Il Tour de France 2022 o 2023 potrebbe partire dall’Emilia Romagna. Il grande sogno è stato lanciato da Andrea Corsini, assessore regionale: “Abbiamo tutte le carte in regola, l’abbiamo dimostrato ampiamente quest’anno con la partenza del Giro da Bologna e le altre tre tappe disputate in Regione. Inoltre, una partenza in terra straniera non sarebbe una novità: il Tour quest’anno ha preso il via dal Belgio e due anni fa dalla Germania. E lo ...

Orlando (PD) : "Sul taglio dei parlamentari nessuno scambio. Alleanze con M5S probabili in Emilia Romagna e Calabria" : Questa mattina Andrea Orlando, vicesegretario del PD ed ex ministro della Giustizia, è stato ospite ad Agorà su Raitre e ha parlato del taglio dei parlamentari che avuto ieri il via libera definitivo anche con il voto dei Dem che nelle precedenti votazioni erano stati sempre contrari. Orlando ha specificato:"Non c'è stato uno scambio con un'altra misura, non penso che una maggioranza possa andare avanti con gli scambi"E ha aggiunto:"Ora serve ...

A Ligabue un riconoscimento dall’Emilia-Romagna al Premio Pierangelo Bertoli : biglietti in prevendita per la serata a Modena : A Luciano Ligabue la Regione Emilia-Romagna attribuisce un importante riconoscimento in occasione del Premio Pierangelo Bertoli 2019. Già vincitore del Premio Pierangelo Bertoli per quest'anno, Ligabue verrà premiato anche dalla Regione Emilia-Romagna, la sua regione di appartenenza, riconosciuto come uno degli esponenti che ne porta in alto il nome e ne sposa i valori. Il Premio - che si aggiunge a quello già attribuito all'artista - ...

Emilia Romagna : Renzi - ‘sostegno a Bonaccini - vedremo se presentare liste’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – In Emilia Romagna Italia Viva non pensava di presentare sue liste, “molti ce lo stanno chiedendo, discuteremo e decideremo insieme, Certo è che il mio amico fraterno Stefano Bonaccini si merita tutto il supporto possibile, vediamo se attraverso le liste”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘In mezz’ora’ di Lucia Annunziata su Raitre. L'articolo Emilia Romagna: Renzi, ...

Ciclismo – L’Emilia Romagna sogna la partenza del Tour de France 2022 : pronta la candidatura : L’Emilia Romagna sogna di ospitare la partenza del Tour de France in futuro: la regione presenterà la propria candidatura per le edizioni 2022 o 2023 Il Tour de France del futuro potrebbe partire dall’Emilia Romagna, terra del leggendario Marco Pantani. Per ora è poco più che un sogno, ma l’intenzione di tramutarlo in realtà è forte. La regione presenterà la propria candidatura per ospitare la partenza dell’edizione ...

Maltempo Emilia-Romagna : danni alla rete ferroviaria - treni soppressi e ritardi : L’ondata di Maltempo che ha colpito nella notte l’Emilia-Romagna ha avuto conseguenze sulla rete ferroviaria, in particolare a causa di rami caduti sulla linea elettrica. I disagi maggiori si sono verificati sulla ferrovia Modena-Sassuolo, dove, sulla tratta tra Formigine e Modena – Piazza Manzoni, la caduta di rami ha provocato, dapprima, la soppressione dei treni 90102 e 90109 e, successivamente, l’interruzione della ...

Borgonzoni - la gaffe della leghista candidata per l’Emilia Romagna : “La Regione? Confina anche con il Trentino” : “Sono sette i confini dell’Emilia Romagna, vediamo quanti ne sa…”. La domanda è di Giorgio Lauro, che insieme a Geppi Cucciari conduce su Radio 1 Rai la trasmissione “Un giorno da pecora”. Ospite Lucia Borgonzoni, senatrice leghista, già sottosegretaria alla Cultura e ora candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. “Il Veneto”, risponde sicura in diretta. “Poi ci sono la ...

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Emilia Romagna : Dell'Orco (M5s) - '3 condizioni per patto civico con Pd' (2) : (AdnKronos) - "Questi 3 punti -prosegue Dell'Orco-, penso siano le condizioni minime affinché ci siano possibilità che vada a buon fine un eventuale voto degli iscritti 5 stelle su Rousseau con un ampio mandato (passaggio inevitabile e necessario). Visto che non penso che Bonaccini & co siano dispon

Emilia Romagna : Dell'Orco (M5s) - '3 condizioni per patto civico con Pd' : Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Il voto in Emilia-Romagna è un voto locale ma, visto il contesto, diventa una partita strategica per l’Italia. Al momento non c'è alcun accordo e rimane improbabile un patto civico, sul modello Umbro, in Emilia-Romagna". Lo scrive Michele Dell'Orco, dei 5 Stelle, su Fb.

Sondaggi elettorali Bidimedia : centrodestra prima forza in Emilia Romagna : Sondaggi elettorali Bidimedia: centrodestra prima forza in Emilia Romagna Un centrodestra e un Pd in calo e un Movimento 5 Stelle in lenta ripresa. Questa la fotografia scattata dal Sondaggio Bidimedia realizzato tra il 14 e il 18 settembre. La rilevazione, essendo partita a metà mese, non prende in esame due forze centriste nate recentemente: Siamo Europei di Calenda e Italia Viva di Renzi. “Il quadro è parziale e solo dal prossimo ...

Governo - Richetti : “In Emilia Romagna discutono con Di Maio? Pd irriconoscibile - passa tutto in cavalleria. Deragliamento continuo” : “Il Pd è irriconoscibile. In Emilia Romagna discutono con Di Maio? Il video sul partito di Bibbiano? passa tutto in cavalleria? Manca solo che la Raggi tutto sommato sia stato un buon sindaco e poi le abbiam viste tutte”. Lo ha detto Matteo Richetti, da poco uscito dal Pd, intercettato da giornalisti fuori dal Senato. “Io pensavo fosse un momento di sbandamento il Governo Conte, sta diventando un Deragliamento ...