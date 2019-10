Elena Santarelli e Marco Liorni a Sanremo 2020? L’ipotesi Dopofestival

Elena Santarelli : "Orgogliosa delle mie rughe - perché dietro c'è vita" (INTERVISTA) : Showgirl, mamma e moglie, Elena, 38 anni, ci racconta il suo rapporto con lo specchio, dagli inizi come modella a vent'anni...

Elena Santarelli criticata si difende : “Non lucro sul tumore!” : Elena Santarelli al centro di furiose polemiche per il libro sul tumore del figlio: lo sfogo Elena Santarelli ha scritto un libro sul dramma che ha vissuto in questi mesi per via del tumore del figlio. Per fortuna quest’ultimo, dopo una lunga battaglia, è riuscito a sconfiggerlo. E questo libro l’ha voluto scrivere proprio per devolvere i soldi in beneficienza per la lotta contro il cancro. Tuttavia c’è chi invece in queste ...

Elena Santarelli : età - altezza - peso - marito - figli : Elena Santarelli è una conduttrice tv, attrice e modella italiana. La sua carriera inizia proprio tra passerelle e servizi fotografici: ha sfilato per Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo e molte altre firme dell’alta moda che nel 1998 la portano a vincere il concorso italiano Elite Model Look. Una vittoria a seguito della quale si parlerà di lei come la nuova Valeria Mazza. Ma il vero successo per Elena Santarelli arriva dopo ...

“Ho finto davanti a tutti”. Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo - lo sfogo inaspettato : Ora che Giacomo ha sconfitto il tumore Elena Santarelli ha deciso di riversare in un libro quei lunghi mesi di paura, attese, cure, speranze che hanno inevitabilmente cambiato la vita sua e quella della famiglia. La loro storia per fortuna ha avuto il lieto fine, e ora la showgirl ha deciso di pubblicare ”Una mamma lo sa”, in arrivo il 22 ottobre. Oggi il figlio di Elena Santarelli è guarito, ma lei ha deciso di raccontare la sua storia per un ...

Elena Santarelli - l’incubo e la lotta in un libro : «Poi abbiamo visto la luce» : Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli e Guido Zucchi, CEO Rainbow MagicLand Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli a Rainbow MagicLand«Come un pugno nello stomaco». È il 30 novembre 2017 quando Elena Santarelli e Bernardo Corradi ricevono la peggior notizia possibile per un genitore: il figlio Giacomo, all’epoca 8 anni, ha una grave malattia. «Siamo disarmati, ma questa battaglia la vinceremo insieme», scrisse sui ...

Elena Santarelli - un libro sulla malattia del figlio : “Negli ultimi anni ho finto - temevo di mostrare la mia fragilità" : Si chiama 'Una mamma lo sa' il libro, il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza, in cui la showgirl...

Elena Santarelli - un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo : Elena Santarelli ha deciso di scrivere un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo e la sua battaglia contro il male. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae la copertina del libro, intitolato: “Una mamma lo sa”. L’intero ricavato delle vendite, come ha spiegato lei stessa, verrà devoluto a Progetto Heal, l’associazione con cui la modella collabora da tempo e ...

Emma Marrone e il tumore/ Elena Santarelli "Quando mio figlio si è ammalato lei..." : Emma Marrone e il tumore, come sta dopo intervento: 'Ora non ho paura'. Elena Santarelli racconta a Italia Sì: 'Quando mio figlio si è ammalato lei...'

Emma Marrone - Elena Santarelli a Italia Sì : "Il suo gesto quando mio figlio si ammalò di cancro" : "quando mio figlio Giacomo era malato ho chiesto a Emma Marrone di venire in ospedale a cantare per i bambini. Lei mi ha detto subito sì: non ci ha pensato un secondo". Elena Santarelli, ospite di Marco Liorni a Italia Sì, su Raiuno, ha parlato della cantante che è stata operata in questi giorni e c

Italia Si - Elena Santarelli su Emma Marrone : “L’ho vista in ospedale” : Elena Santarelli parla di Emma Marrone a Italia Si: “E’ venuta in ospedale quando…” Ha rotto il silenzio sui social Emma dopo l’operazione per il tumore che purtroppo l’ha colpita di nuovo, rassicurando tutti i suoi fans e invitando tutti coloro che lottano contro la malattia a non arrendersi mai. E a parlare di lei in televisione è stata Elena Santarelli, che nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 ...