El Mundo Deportivo | “Fabian non ha fretta di rinnovare col Napoli”

El Mundo Deportivo : Fabian Ruiz recuperato - domani gioca la Spagna : El Mundo Deportivo scrive che Fabian Ruiz ha superato la faringite ed è abile e arruolato per la trasferta di domani della Spagna in Norvegia dove disputerà la partita di qualificazione per gli Europei. Il calciatore del Napoli – trattato sempre con molto interesse dai quotidiani spagnoli – ieri è tornato ad allenarsi in gruppo allenato. Il quotidiano scrive che il ct Roberto Moreno potrà contare sul suo apporto, vedremo se sarà ...

Mundo Deportivo : comincia la guerra Barcellona-Real Madrid per Fabian Ruiz : Si prospetta una guerra tra Barcellona e Real Madrid per Fabian Ruiz, scrive oggi il Mundo Deportivo. Le intenzioni dei blaugrana sul centrocampista del Napoli, erano già chiare quando Eric Abidal, il segretario tecnico della Barca, lo aveva studiato a Lecce, le intenzioni dei Blancos invece non appaiono ancora chiare. Non si capisce se Fabian Ruiz potrebbe interessare come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per ...

El Mundo Deportivo e “l’epidemia infortuni al Barcellona” : sono già otto : Il Mundo Deportivo dedica una pagina agli infortunati del Barcellona. “Epidemia infortuni” scrive. Il quotidiano mette sotto accusa la breve preparazione e il doppio tour all’estero. L’ultimo calciatore infortunato è stato Junior Firpo che non potrà giocare contro il Siviglia e starà fermo un paio di settimane. Un’assenza che inguaia Valverde: anche Jordi Alba è infortunato e Lenglet è squalificato. La difesa dovrà essere ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz sa del Barcellona - ma resta concentrato sul Napoli : Il Mundo Deportivo ieri aveva scritto in prima pagina del forte interesse del Barcellona per Fabian Ruiz, oggi il quotidiano spagnolo insiste che anche Fabian ne è a conoscenza già dalla passata stagione prima del suo arrivo a Napoli. E adesso sa anche dell’aumentato interesse a seguito dello spionaggio del segretario del Barcellona Eric Abidal che lo ha seguito dalla tribuna durante la gara Lecce-Napoli Fabian sa di essere tra le ...

Il Mundo Deportivo sbatte Fabian in copertina : obiettivo Barcellona 2020 : Il Mundo Deportivo sbatte Fabian Ruiz in prima pagina e titola “obiettivo Fabian”. È lui il calciatore su cui punta il Barcellona per la prossima stagione. Un calciatore che unisce il talento e la qualità della sua squisita gamba sinistra con la forza fisica di un ragazzo che misura 1’90. Può giocare in tutte e tre le posizioni di centrocampo. Il quotidiano spagnolo ricorda che è diventato titolare insostituibile nel Napoli, fa ...

Mundo Deportivo : «Klopp non ha commesso l’errore dello scorso anno - ma ha perso lo stesso» : Il Liverpool inizia a difendere il suo titolo in Champions con una nuova sconfitta a Napoli Parte così Mundo Deportivo che parla ovviamente di vendetta degli uomini di Ancelotti nei confronti della squadra che li ha buttati fuori nella passata edizione. Il Liverpool domina per la prima mezz’ora di gara, poi la partita ha smesso di essere giocata quando Dries Mertens ha trasformato un rigore controverso su José Callejón e Fernando ...

Mundo Deportivo riporta l’indignazione di Ancelotti per gli spogliatoi del San Paolo : Ha avuto eco in Spagna l’insoddisfazione di Carlo Ancelotti per le condizioni degli spogliatoi del San Paolo. Anche il Mundo Deportivo le riporta nell’edizione di oggi titolando “Ancelotti, arrabbiato “Non abbiamo gli spogliatoti”. Il quotidiano spagnolo ha spiegato la situazione di cui si è lamentato ieri il tecnico del Napoli, avendo disputato le prime due gare stagionali in trasferta per consentire i lavori di ...

Mundo Deportivo : Psg e Barcellona trattano ancora per Neymar : Si pensava, anzi si sperava che con la chiusura del mercato si fossero chiusi anche i tormentoni che lo avevano animato ed invece sembra che la story tra Neymar e il Barcellona sia ancora piuttosto viva e attuale. A rivelarlo è stato il padre del campione brasiliano “Le due società sono ancora al lavoro“, a Fox Sport, come riportato da Mundo Deportivo. Il problema è stato che Neymar non aveva una clausola rescissoria e non esisteva ...

Mundo Deportivo : l’ingaggio di CR7 supera quello dell’intera rosa di Verona - Brescia - Udinese e Spal : Mundo Deportivo riprende i dati pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport sui monte ingaggi della Serie A e nota, guarda caso, che Cristiano Ronaldo, da solo, guadagna più di 5 squadre del nostro campionato. I 31 milioni a stagione che l’argentino percepisce sono infatti superiori all’ingaggio di tutta la rosa del Verona, Brescia, Udinese, Spal e pareggiano quelli del Parma. Una differenza che salta agli occhi anche dei più ...

Mundo Deportivo : “con Fabian Ruiz il Barcellona non ebbe il coraggio di De Laurentiis - ora costa 60 milioni” : Il Mundo Deportivo dedica una pagina al rimpianto che ora il Barcellona ha per Fabian Ruiz. Il quotidiano tira le orecchie al club blaugrana che aveva da tempo il calciatore spagnolo nel mirino, ma non si è mai mosso prima, lasciando che la quotazione di Fabian crescesse. Il Barcellona – scrive El Mundo Deportivo – monitorava Ruiz già ai tempi del Betis, come tante altre grandi squadre europee, ma nessuno si è mosso quando ...

Mundo Deportivo : se Messi non rinnova con il Barcellona potrebbe andare in MLS : potrebbe esserci l’America nel futuro di Lionel Messi. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo infatti, la Pulce starebbe trattando per il suo rinnovo con il Barcellona, ma l’asso argentino ha un altro asso nella manica. Messi ha un contratto in scadenza nel 2021 e non mancano le indiscrezioni sull’apertura della trattativa per il rinnovo che dovrebbe partire alla fine del mese prossimo. Ma se l’accordo con i blaugrana ...

Barcellona - il Mundo Deportivo : “Messi per sempre” - pronto contratto a vita : Da un po’ di giorni sono continue le indiscrezioni riguardanti il contratto legato a Lionel Messi. A tal proposito, un indizio speciale arriva oggi dal ‘Mundo Deportivo’, che titola: “Messi per sempre”. Secondo il noto quotidiano, infatti, i blaugrana vorrebbero far firmare all’attaccante argentino un accordo ‘a vita’. Il Barcellona è sicuro di quelle che sono le volontà della Pulce e per ...

El Mundo Deportivo : “Salta Neymar al Barcellona - il cda ha rifiutato la controproposta del Psg” : Dalla Spagna arrivano notizie negative per il trasferimento di Neymar al Barcellona. El Mundo Deportivo scrive che il Barcellona ha rifiutato la controfferta del Psg per Neymar. Il club catalano avrebbe rifiutato la controproposta del Psg che valuta Neymar 215 milioni e avrebbe voluto inserire nella trattativa Dembélé, Rakitic e Todibo, oltre a quella che viene definita una congrua somma di denaro. Il cda del Barcellona ha rifiutato la ...

Mundo Deportivo : il Barcellona e il Psg negano l’accordo per Neymar : A proposito dell’annuncio fatto da Gianluca Di Marzio su un accordo tra Barcellona e Psg per Neymar, Mundo Deportivo scrive che in realtà le fonti del Barça negano. Almeno per ora, aggiungiamo noi. Il quotidiano spiega che i presidenti dei due club si sono visti in occasione dell’incontro della Commissione Strategica Uefa, questa mattina, a Monaco, presso l’Hotel Le Meridien ma che, mentre era ancora in corso la riunione, hanno ...