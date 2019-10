E se anche gli uomini avessero le mestruazioni?

Quando al royal wedding partecipano anche gli ex degli sposi : Chelsy Davyroyal wedding, presenti anche le ex di HarryCressida Bonasroyal wedding, presenti anche le ex di Harryroyal wedding, presenti anche le ex di HarryLa stampa britannica non ha dubbi: al royal wedding di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi ci sarà anche Dara Huang, che non solo è l’ex del futuro sposo, ma gli ha anche dato un figlio: Christopher «Wolfie» Woolf, 2 anni. I due ex fidanzati, fino a qualche tempo fa, erano in ...

"Non vogliamo soldi - ma giustizia. Solidarietà? Neanche sul lavoro" : "Nelle nostre case sono venute decine di avvocati promettendo risarcimenti che nemmeno si possono pronunciare. Li abbiamo cacciati tutti. Non possiamo riavere i nostri figli, ma pretendiamo giustizia. Nessuno di noi ha mai pensato di speculare sui nostri bambini". Parla con l'AGI Alessandro D'Antonio, il padre di Alessio, il bambino di 11 anni travolto e ucciso da un Suv insieme al cuginetto di 12 anni Simone D'Antonio l'11 luglio scorso ...

Manchester - accoltella quattro persone e gli agenti lo fermano con il taser : il video : Il sospettato dell’accoltellamento di quattro persone, a Manchester, fuori dal centro commerciale Arndale, è stato fermato dalla polizia. Nel video, le immagini dell’arresto svolto con l’utilizzo del taser. Sull’accaduto indaga l’antiterrorismo. video Twitter/John GreenHalgh L'articolo Manchester, accoltella quattro persone e gli agenti lo fermano con il taser: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non siamo al livello delle Mercedes - devo migliorare anche io nella guida” : Venerdì al di sotto delle aspettative per la Ferrari e per Charles Leclerc, sempre alle spalle delle Mercedes nel corso delle prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, alla sua seconda esperienza in assoluto sulla pista di Suzuka, ha fatto fatica a trovare il ritmo per poi balzare davanti al compagno di squadra Vettel proprio nell’ultimo ...

Gazzetta : Milik sbaglia anche a porta vuota. Insigne resta l’eterno incompiuto : Il Napoli è stato costruito per offendere e portare la difesa a ridosso del centrocampo, per accorciare le distanze tra i reparti, ma soprattutto per giocare il maggior tempo possibile nella metà campo avversaria Così tratteggia il Napoli la Gazzetta dello Spot, che però sottolinea che qualcosa nn funziona come dovrebbe. Ancelotti non ha trovato nei calciatori la sponda giusta per mettere in atto i suoi schemi e il suo gioco. E proprio per ...

Siria - Francia : “Sanzioni alla Turchia sul tavolo dell’Ue”. Provvedimento simile anche negli Usa : Repubblicani presentano legge ad hoc : L’Unione europea sta preparando la risposta alle minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che nella giornata di giovedì ha avvertito Bruxelles: “Se ostacolate l’offensiva, aprirò le porte a 3,6 milioni di rifugiati” presenti nel Paese. La viceministra per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin, ha spiegato ai microfoni di France Inter che “la possibilità di imporre sanzioni alla Turchia è sul ...

Mondiali di rugby - tifone in Giappone : Italia pareggia con gli All Blacks perché salta la partita. A rischio anche il Gran Premio : “World rugby e il comitato organizzatore hanno preso la decisione difficile, ma giusta, di annullare le partite nelle aree colpite per motivi di sicurezza. Le squadre interessate sono state informate. Per le partite che non vanno avanti come previsto, verranno assegnati due punti a ciascuna squadra in linea con le regole del torneo”. Gli organizzatori del Mondiale di rugby annunciano la cancellazione del match di sabato tra gli ...

Sistema Bibbiano - anche a Torino i tentacoli degli affidi illeciti : Costanza Tosi Elena Barlozzari Affondano nella Torino pentastellata le radici del Sistema Bibbiano, ovvero quel metodo inaugurato da Claudio Foti che è alla base degli scandali sugli affidi illeciti Dall’Emilia alla Campania lo scandalo degli affidi illeciti si allarga a macchia d’olio. Sono sempre di più le famiglie che denunciano l’allontanamento dei propri bimbi sulla base di false accuse. A Salerno la Procura si è ...

Non solo la qualità degli scatti : DxOMark ora valuta anche la qualità audio degli smartphone : DxOMark lancia la classifica degli smartphone con la migliore qualità audio L'articolo Non solo la qualità degli scatti: DxOMark ora valuta anche la qualità audio degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

TIM Iron è tornata - anche per gli ex clienti di Iliad - con minuti illimitati e 50 GB di Internet : TIM Iron è tornata a stuzzicare gli ex clienti ora in Iliad, Fastweb e altri gestori virtuali: minuti illimitati e 50 GB di Internet a 6,99 euro al mese L'articolo TIM Iron è tornata, anche per gli ex clienti di Iliad, con minuti illimitati e 50 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

Giornata mondiale della vista : anche lo smog nemico degli occhi : In Italia ci sono 362 mila non vedenti e più di 1,5 milioni di ipovedenti, numeri in continua crescita anche per gli effetti dannosi dell’inquinamento, che incide per esempio sulla miopia, ma che potrebbero essere limitati da una corretta prevenzione. E’ il messaggio della Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, in occasione della Giornata mondiale della vista che si celebra oggi. “La prevenzione ...

Previsioni Meteo - migliora anche al Sud dopo la prima grande piovuta jonica dell’autunno : adesso torna il caldo : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni confermano il trend già tracciato in precedenza su MeteoWeb: inizia una grande “Ottobrata” che determinerà un lungo periodo di sole e caldo in tutt’Italia tanto che nel weekend si potrà tornare persino a mare. Intanto sta tornando a splendere il sole all’estremo Sud dove negli ultimi giorni si è verificata la prima grande piovuta jonica della stagione autunnale. Gli accumuli ...

Aiuti alle famiglie - anche stavolta salta l’assegno per i figli. Eppure ci avevamo creduto : Neanche il tempo di crederci, Eppure ci avevamo creduto. L’Assegno unico figli a carico, la nuova misura in discussione nei giorni scorsi al governo per il sostegno alle famiglie e di cui avrebbero dovuto beneficiare presumibilmente a partire dalla prossima estate circa 11 milioni di nuclei familiari fino ai 100mila euro di reddito lordo annuo, non si farà. O perlomeno, non ora. A sciogliere le mere illusioni di genitori (e soprattutto ...

Salta l'assegno unico per i figli in manovra. Caccia a 7 miliardi da lotta evasione : stretta sulle pompe bianche : L’ufficialità la dà il viceministro dell’Economia in quota dem Antonio Misiani nell’aula del Senato, al termine della discussione generale sull’aggiornamento al Def: l’assegno unico per i figli “non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio”. Non si farà perché non ci sono i soldi e questo è uno dei tratti che deve scontare una manovra prosciugata dal conto ...