E’ morto a 92 anni Carlo Croccolo | lavorò al fianco di Totò

Cinema : è morto Carlo Croccolo - aveva 92 anni : Attore caratterista, aveva lavorato a fianco dei più grandi comici italiani a cavallo degli anni ‘50 e ‘60, da Totò a Eduardo e Peppino De Filippo

È morto l'attore Carlo Croccolo : aveva 92 anni - : Carlo Lanna Addio a Carlo Croccolo, attore napoletano che ha recitato in più di 100 film dividendosi anche tra teatro e tv A dare l’annuncio della morte di Carlo Croccolo è stato il profilo Facebook ufficiale dell’attore napoletano. A 92 anni si spegne una delle voci più rappresentative della cultura partenopea, un attore di gran classe che nel corso della sua carriera si è diviso fra teatro, cinema e tv. "Alle prime luci dell’alba ...

Haiti - proteste contro il governo per tangenti e povertà. morto un cronista - il terzo in due anni : Violenze in strada, barricate a fuoco, scontri in strada. Ad Haiti l’escalation di proteste contro il governo ha portato oggi alla prima vittima, un giornalista di Radio Mèga, Néhémie Joseph, trovato Morto nella sua auto domenica scorsa nel comune di Mirebalais. A riferirlo è Radio Vision 2000: si tratta del terzo reporter ucciso in meno di due anni. A fine settembre un fotografo dell’Associated Press, Chery Dieu-Nalio era stato ...

È morto Alexei Leonov - il primo uomo a fare una passeggiata spaziale : aveva 85 anni : È morto Alexei Leonov, il primo uomo a fare una passeggiata spaziale: aveva 85 anni. Leonov era nato a Listvyanka, in Russia, e divenne uno dei più famosi cosmonauti quando nel 1965 compì un’attività extraveicolare (“passeggiata spaziale”) durante la missione Voskhod

Beppe Bigazzi è morto - aveva 86 anni : con Antonella Clerici fu star alla Prova del cuoco : Beppe Bigazzi è morto oggi ad Arezzo. Giornalista ed esperto di gastronomia, con un importantissimo passato da dirigente di aziende di spicco, volto amato dal grande pubblico per «La...

Beppe Bigazzi : morto ad 86 anni il volto storico de La Prova del Cuoco : Beppe Bigazzi è morto. Lo storico volto de La Prova del Cuoco era malato da tempo Beppe Bigazzi è morto. Il gastronomo, volto storico de La Prova del Cuoco, si è spento all’età di 86 anni ad Arezzo. A darne l’annuncio è stato lo chef Paolo Tizzanini tramite i social. Il giornalista era malato da […] L'articolo Beppe Bigazzi: morto ad 86 anni il volto storico de La Prova del Cuoco proviene da Gossip e Tv.

Beppe Bigazzi - morto chef de La prova del cuoco/ Aveva 86 anni : era malato da tempo : Beppe Bigazzi è morto, addio al volto noto de La prova del cuoco: lottava da tempo contro una grave malattia, cordoglio sui social.

morto Beppe Bigazzi - lo storico protagonista de La Prova del Cuoco aveva 86 anni : E' Morto Beppe Bigazzi. Il protagonista di molte edizioni de "La Prova del Cuoco" con Antonella Clerici era nato a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, nel 1933 ed è scomparso nelle scorse ore all'età di 86 anni. Grande esperto di gastronomia, Bigazzi aveva iniziato a farsi conoscere dai telespettatori a metà degli anni novanta apparendo nella rubrica “La borsa della spesa” all'interno del noto format Unomattina. Dal 2000, per varie ...

Beppe Bigazzi è morto : fu per anni l'anima sanguigna e polemica de La Prova del Cuoco : Chi ha seguito La Prova del Cuoco fin dalle sue prime stagioni non può aver dimenticato Beppe Bigazzi, per anni accanto ad Antonella Clerici e Anna Moroni e tra i primi 'fustigatori' dei costumi culinari degli italiani. Il Cuoco toscano è scomparso oggi, 9 ottobre 2019, a 86 anni dopo una lunga malattia. La notizia della sua scomparsa è stata battuta da Valdarno24. Nato il 20 gennaio 1933, Bigazzi lascia tre figli - Lucia, Mario Niccolò e ...

Giallo per illusionista trovato morto ammanettato a un albero - era scomparso da due anni - omicidio o nuovo trucco finito male? : Un illusionista scomparso nel 2017 è stato ritrovato in un bosco a Shatura a 80 chilometri da Mosca. L’uomo si chiamava Ivan Klyucharev aveva 30 anni e era noto con il nome di “Houdini russo” per i suo trucchi di “magia”. Le forze dell’ordine russe hanno ritrovato lo scheletro dell’uomo che era ancora ammanettato a un albero. Gli investigatori pensano più che possa trattarsi di una esercitazione finita male, altri invece che ...

Giovanni Iannelli - morto ciclista caduto in volata/ Aveva sbattuto testa contro muro : Giovanni Iannelli, morto ciclista 22enne caduto in volata nella corsa a Molino dei Torti. Aveva sbattuto testa contro muro. Si è spento dopo 36 ore di coma.

Melissa morta a scuola a 16 anni - un mese fa era morto un compagno : Questa mattina Melissa La Rocca, una studentessa di 16 anni, è morta in una scuola di Salerno: fatale un improvviso malore mentre era alla lavagna. Un dramma assurdo davanti ai compagni...

Ciclismo - Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta : morto il 22enne caduto in volata al Trofeo Bassa Valle Scrivia : Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta. Il giovane ciclista caduto durante la volata della quinta tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia, corsa per dilettanti andata in scena sabato pomeriggio a Molino dei Torti (in provincia di Alessandria). Il ragazzo di Prato aveva picchiato fortemente la testa contro un pilastro di un cancello a bordostrada: il casco si era spaccato e le condizioni del 22enne erano subito sembrate drammatiche. Il toscano, ...

Porto Torres - incidente su nave cargo della Grimaldi : morto un operaio di 24 anni - un altro ferito : Un morto e un ferito a bordo della nave cargo Malta della compagnia Grimaldi a causa di un incidente mentre l’imbarcazione si trovava in navigazione tra Cagliari e Porto Torres. La vittima dell’incidente è un marinaio di 24 anni di origini bulgare, così come l’altro dipendente ferito. L’allarme è scattato alle 10.30 di lunedì, quando il comandante della Malta ha chiesto l’intervento della Guardia costiera. Dalla ...