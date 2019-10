È diventato milionario vincendo al Superenalotto | confessa | “Stavo per compare la Lazio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) È35 milioni di euro alma il bacio della fortuna arrivato qualche anno fa non gli ha portato tutta la felicità sperata, come lui stesso ha raccontato a “ItaliaSì!” su Rai 1. Intervistato da bnella sua abitazione l’uomo, a volto coperto, racconta: “Vivo in un comprensorio con la vigilanza. A mio figlio ho dovuto mettere una guardia del corpo. Non sto più nel paese dove ero prima, li lo sanno tutti che ho vinto”. Per questo si raccomanda con il recente vincitore di 209 milioni di euro di non rivelarsi e non fidarsi di nessuno. La sua vincita, ha spiegato l’uomo, era arrivata perché “giocavo da tempo sempre gli stessi numeri ed erano numeri arrivati in sogno a mia madre. Stavo per comprare la, volevo comprare la. Grazie alla vincita ci siamo potuti permettere la fecondazione assistita. Mia ...

