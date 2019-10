Domenica In | Mara Venier umilia Filiberto di Savoia | Non gli ho offerto mai nulla

Mara Venier contro il principe Emanuele Filiberto : “Non gli ho mai chiesto di fare l’inviato di Domenica In - l’ha sognato” : Fuoco incrociato e a distanza, via social, tra la regina della Domenica di Rai Uno e uno dei concorrenti più discussi di “Amici Celebrities”. Il settimanale Chi ha pubblicato una indiscrezione, secondo la quale il principe Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe rifiutato la proposta lavorativa come inviato per “Domenica In”, a favore della sua partecipazione al talent show di Canale 5. Ma Mara Venier non ci sta e ha risposto con una Stories sul ...

Domenica In - Mara Venier mette il lato B in faccia a Gabriel Garko : la clamorosa reazione dell'allenatore : "Ti ho messo il sedere in faccia? Noooo". Simpatico siparietto ieri a Domenica In. Mara Venier, spiritosa come sempre, scherza con Gabriel Garko spostando una sedia nello studio televisivo. Garko, molto riservato, ha commentato il gossip che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali di gossip s

Domenica In : Mara Venier continua a dominare. Gli ascolti di ieri : Mara Venier ottiene ancora un successo. Gli ascolti di Domenica In Zia Mara si conferma regina della Domenica pomeriggio. Gli ascolti di Domenica In continuano a donare alla rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo punti di share perduti in settimana con altri programmi del daytime di Rai1. La puntata di Domenica In del 6 ottobre ha fatto registrare il 16,3% di share nella prima parte e il 15,5% nella seconda. Mara Venier conferma ...

Domenica In - Mara Venier gli mostra un video e Pierluigi Diaco scoppia in lacrime : il dolce ricordo : Pierluigi Diaco, ospite di Mara Venier a Domenica In, vuota il sacco: "Mara mi è sempre stata vicino nei momenti difficili, dal punto di vista personale e da quello professionale. I suoi consigli li ho sempre seguiti con piacere, sono molto importanti per me. Mara è una persona speciale l'ho vista p

Serena Rossi a Domenica In - Mara Venier : “Tutto così monotono qui!” : Mara Venier scherza con Serena Rossi: “Qui a Domenica In non succede mai nulla” Puntata come al solito intensa e divertente quella di Domenica In di oggi: dapprima c’è stata l’intervista a Gabriel Garko e in seguito è entrata in studio l’attrice e conduttrice Serena Rossi, molto legata alla Rai e soprattutto a Mara Venier. Proprio quest’ultima ha scherzato dicendo: “Qui non succede mai nulla! Tutto ...

Domenica In - Mara Venier a Gabriel Garko : “Hai detto che Gabriele Rossi è una persona speciale”. Lui : “Non faccio male a nessuno a tenere per me le cose private” : Gabriel Garko ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica in di Domenica 6 ottobre si è aperto con la conduttrice e ha raccontato molte cose della sua vita. Ha commentato infatti il gossip che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali di gossip secondo il quale l’attore si sarebbe sposato in gran segreto con Gabriele Rossi. Dopo che Mara gli ha mostrato un video di un’intervista di qualche tempo fa, sempre a Domenica In, nel ...

MARA VENIER/ Le accuse di Javier Rigau e la difesa di Barbara d'Urso - Domenica in - : MARA VENIER è ritornata la regina della Domenica pomeriggio. La conduttrice di Domenica in non è però apprezzata da tutti

Domenica In - Maria De Filippi rifiuta di telefonare a Mara Venier : grosso caso in Rai - "colpa" della Carlucci : Gli effetti collaterali della battaglia tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, con le accuse di plagio a Ballando con le stelle che si sarebbe concretizzato ad Amici Celebrties, li pagano anche Domenica In e Mara Venier. Dopo le accuse di Milly, con la diffida - che lei non definisce tale - a Medias