Disinnesco bomba a Bolzano | evacuate 4 000 persone

Salerno : concluse le operazioni di Disinnesco della bomba a Battipaglia : Terminate le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico ritrovato a Battipaglia (Salerno): gli evacuati stanno facendo rientro nelle proprie abitazioni mentre è stato ripristinato il transito sull’A2 e sulla strada ferroviario. Il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Salerno si è riunito per tutta la giornata presso la sede della Protezione civile comunale di Battipaglia per coordinare e seguire tutte le operazioni di ...

Disinnesco bomba d’aereo a Battipaglia : riaperta l’autostrada A2 : Proseguono come da programma le operazioni di bonifica della bomba d’aereo inglese a Battipaglia (Salerno): gli Artificieri dell’Esercito Italiano sono impegnati nella seconda fase, relativa alla rimozione dell’esplosivo dal corpo dell’ordigno. Sotto il profilo della viabilità in concomitanza con la chiusura della seconda fase alle ore 15:45 è stata aperta una finestra temporale, fino alle 16:40, durante la quale è ...

Salerno - Disinnesco bomba a Battipaglia : le operazioni si protrarranno per 8/12 ore : Iniziate alle 10:53 di questa mattina le operazioni di bonifica di un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale rinvenuta nel comune di Battipaglia, in un terreno agricolo. Le operazioni sono condotte dagli Artificieri dell’Esercito Italiano – 21° Reggimento Guastatori di Caserta: si protrarranno per 8/12 ore. L’evacuazione ha interessato 36mila cittadini, residenti nel raggio di 1.600 metri dal punto di rinvenimento ...

A Battipaglia oltre 36mila persone stanno lasciando le loro abitazioni per il Disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : A Battipaglia, in provincia di Salerno, è iniziato il piano di evacuazione per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale, ritrovata di recente nella zona. Il piano interessa oltre 36mila persone che devono lasciare le loro abitazioni, in attesa che

Salerno - domani Disinnesco di una bomba a Battipaglia : evacuazione per 36mila persone : Il piano di evacuazione scatterà domani mattina alle 5 e riguarderà il 77% della popolazione residente nel comune di Battipaglia (Salerno). Ben 36.177 persone (19.995 famiglie) dovranno lasciare la propria abitazione per consentire il disinnesco di un ordigno bellico da 250 libbre (115 chilogrammi) risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto in un terreno di via Villani in località Spineta. Imponente il piano di protezione civile allestito ...