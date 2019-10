Diretta Pistoia-Roma | risultato finale 67-81 | | vittoria esterna della Virtus

LIVE Pistoia-Virtus Roma - Serie A basket in Diretta : Roma domina Pistoia con un netto 67-81! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con il successo della Virtus Roma per 67-81 si conclude qui la DIRETTA LIVE dell’anticipo della quarta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona notte. Il match tra Pistoia e Virtus Roma si decide tutto nei primi minuti quando i padroni di casa partono benissimo con un netto 10-0, ma poi si vedono subito rimontati da Baldasso e compagni. ...

La terza frazione di gioco ha forse messo la parola fine a questa partita con Virtus Roma a + 15 ed in totale controllo. Servirà un miracolo per girare la partita nell'ultima frazione. 52-65 Dowdell e Dyson non si fanno male in chiusura di quarto. 50-64 Torna a segnare anche Johnson, se i padroni di casa ci vogliono provare devono iniziare a segnare con più continuità. 48-64 Pini si ...

44-57 Petteway prova a scuotere i suoi, canestro sontuoso per l'americano. 42-57 Dyson in penetrazione non si ferma, nuovo massimo vantaggio per la Virtus Roma. 42-55 Alibegovic dominante in area, prima partita in doppia cifra della stagione per il figlio d'arte. 42-53 Johnson sin dalle prime battute è il più attivo, 3/3 ai liberi e un'importante scossa per i suoi. 39-53 ...

A tra poco per il secondo tempo. Finisce così il primo tempo della partita tra Pistoia e Virtus Roma. Buono solo l'inizio dei padroni di casa che poi subiscono oltremodo la pressione dei capitoli bravi a sfruttare le difese ballerine della Oriora. Alla fine è + 6 per Roma sul 35-41 a metà partita. 35-41 SCHIACCIATONA DI ALIBEGOVIC! Roma è di nuovo a +7 a 15″ dalla sirena di metà ...

21-24 A Jefferson risponde Johnson. dopo il 10-0 iniziale è venuta fuori la Virtus Roma che ha rosicchiato lentamente tutto lo svantaggio, chiudendo con un contro parziale di 0-10 che gli permette di mettere il naso avanti proprio in chiusura di primo periodo. 19-22 Continua il maxi-parziale della Virtus Roma, 1/2 per Buford dalla linea della carità. 19-21 Dyson ruba e segna il primo vantaggio ...

13-10 Alibegovic trova la tripla del nuovo -3. 13-7 Grande palla rubata di Johnson e gioco da tre punti completata. Per il momento partita bruttissima, parziale e contro-parziale e nuovo time out questa volta di Pistoia dopo 4′ esatti. 10-7 Dyson in campo aperto dalla palla recuperata. 7-0 di contro-parziale. 10-5 Adesso si che è iniziata la partita, canestro da rimbalzo per ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Oriora Pistoia-Virtus Roma, partita valida come quarta giornata della massima Serie del campionato italiano. La palla a due è fissata per le 20.30 quando inizierà un match già piuttosto importante in chiave salvezza. La classifica, infatti, parla molto chiaramente per i padroni di casa che sono ancora a caccia del primo successo stagionale. I ...

