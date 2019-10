Di Maio chiude alla proposta di Zingaretti | Altri patti non sono all' ordine del

Borsa chiude in rosso e spread su L'effetto delle parole di Di Maio : Piazza Affari chiude in calo l'ultima seduta della settimana, girando in negativo nel pomeriggio dopo le rinnovate tensioni politiche fra Movimento 5 Stelle e PD sulla formazione del nuovo governo. Il Ftse Mib ha fermato le contrattazioni a -0,35% a 21.322 punti a fronte di un andamento positivo delle altre piazze europee; in risalita anche lo spread. A pagare subito il prezzo del mutato umore degli investitori sono le banche: Banco Bpm ...

Governo - Di Maio presenta i punti sull’ambiente : “Chiudere centrali a carbone - no a inceneritori e stop a trivellazioni petrolifere in mare” : “L’ambiente non è uno slogan e nemmeno un like ai posti di Greta Thunberg. E allora diciamo che chiudiamo le centrali a carbone entro il 2025, no a nuovi inceneritori e via alla dismissione degli esistenti. Infine, stop alle trivellazioni petrolifere in mare”. Dopo le consultazione col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha affrontato il tema della difesa ...

Conte chiude con la Lega - ma Salvini non si arrende : sms con Di Maio : Il Ministro Matteo Salvini non vuole darsi per vinto e continua a corteggiare l'ormai ex alleato Luigi Di Maio. Pazienza se il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato, lapidario, che la stagione di governo con la Lega è chiusa e non intende riaprirla. Intanto, in attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, in programma martedì 27 agosto, continuano le trattative tra M5S e Pd. Pare che i Dem ed i pentastellati stiano ...