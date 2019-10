Di Maio alla festa M5S a Napoli | «Niente scissione | 80-90 persone gestiranno il Movimento»

Gianluigi Paragone assente alla festa M5s di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Luigi Di Maio - il segnale del tracollo. Voto-pugnalata alla Camera - i dissidenti del M5s affondano il capetto : Uno schiaffo in faccia a Luigi Di Maio. Come riportato dalla Stampa, la scelta del nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle a Montecitorio si è trasformato in "un dispiacere politico per il leader". Francesco Silvestri, attuale vice-capogruppo, "era il favorito per guidare i 216 deputati alla Camera

Vertice Di Maio-Zingaretti : alla ricerca di un'intesa in vista delle regionali in Calabria : In casa grillina non si fa in tempo a festeggiare la vittoria per l'approvazione della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che subito si pone in essere una nuova e aspra discussione incardinata sul malcontento di circa trenta deputati e senatori affiliati del Movimento Cinque Stelle, pronti a schierarsi contro il loro capo politico, Luigi Di Maio. Una tale tensione deriva non soltanto dalle perplessità circa la norma approvata ...

Salvini - Renzi - Di Maio : non aspettiamoci più nulla dalla generazione dei 30-40enni : “Dove ci stiamo dunque dirigendo? Nessuno saprebbe rispondere, perché ci mancano ormai i termini di confronto”. Così scriveva quasi due secoli fa Alexis de Tocqueville iniziando il suo celebre viaggio ne La Democrazia in America, nelle delizie conclamate (e nelle trappole occulte) del principio di rappresentatività. Un po’ lo stesso stato d’animo odierno, mentre ci si addentra nei meandri inesplorati della post-democrazia moderna. Un percorso ...

Appello congiunto. Di Maio : "Stop annunci". Orlando : "No ultimatum - né da Papeete - né dalla Leopolda" : Un mese dopo il giuramento del Conte 2, emergono problemi analoghi al Conte 1. Ultime in ordine di tempo sono le interviste di Matteo Renzi alla Stampa, che preme perché la manovra stanzi più soldi per misure di sviluppo dell’economia, e di Roberto Speranza alla Repubblica, che chiede l’abolizione del superticket. A stretto giro, arrivano due appelli analoghi, dal capo politico M5S Luigi Di Maio e dal vicesegretario Pd ...

Luigi Di Maio : "Rischiamo che boss e terroristi si ritrovino fuori dalla cella" : “Da sempre il movimento si batte contro la mafia e i mafiosi. La storia del nostro paese ci ha lasciato in eredità troppo sangue e dolore. Ancora oggi siamo davanti a un fenomeno che, nonostante l’ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine, continua a rimanere vivo nel nostro paese. Uno degli strumenti a disposizione della giustizia italiana è quello dell’ergastolo ostativo. Una delle tante intuizioni ...

Italia-Usa - il lapsus di Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo : “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Villa Madama il segretario di stato americano Mike Pompeo. Durante la conferenza stampa, il capo politico del Movimento 5 stelle ha ringraziato il segretario, inciampando però in un lapsus. E Pompeo è diventato “il segretario Ross” L'articolo Italia-Usa, il lapsus di Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo: “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” ...

Pd - Calenda : “Preoccupato dalla sua narcosi - si parla solo dell’agenda del M5s”. Poi attacca Di Maio - navigator e reddito di cittadinanza : “Sono molto preoccupato dalla narcosi del Pd, si parla solo dell’agenda del M5s. Ecco perché il mio ex partito continua a calare nei sondaggi”. A dirlo, con un video pubblicato sui social, il fondatore di Siamo europei ed ex tesserato del Partito democratico, Carlo Calenda. Che ha attaccato Luigi Di Maio e ha contestato la permanenza di misura targate 5 stelle, come navigator e reddito di cittadinanza. L'articolo Pd, Calenda: ...

Di Maio riunisce la squadra M5s alla Farnesina. Road map con i ministri sulla legislatura : Luigi Di Maio, rientrato da New York, ha riunito ministri e viceministri del M5s alla Farnesina per fare il punto sul lavoro che i 5 Stelle dovranno portare avanti nel governo giallo-rosso, nato dalle macerie dell’accordo con la Lega. Sul tavolo ci sono gli obiettivi da centrare da qui a fine anno e quelli di lungo raggio, ovvero da realizzare entro fine legislatura. Sullo sfondo le tensioni che hanno agitato il Movimento nei giorni in cui ...

Taglio dei parlamentari fissato per il 7 ottobre - Di Maio esulta : “Alla faccia di Salvini” : La discussione alla Camera in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale che prevede il Taglio del numero dei parlamentari è stata programmata per il 7 ottobre. esulta il capo politico del M5s, Luigi Di Maio: "Tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo ne taglia quasi 350 alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari".Continua a leggere