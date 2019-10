Cosa nostra | maxi blitz a Catania | 32 arresti nella famiglia Santapaola-Ercolano

Servizi segreti - Fabrizio Gatti racconta la Cia in Italia : “La mia fonte nel covo di Cosa nostra per la strage di via Palestro” : La vera storia di una squadra clandestina della Cia e il suo tentativo di condizionare le democrazie europee e gli equilibri internazionali. Trent’anni di delitti, attentati di mafia e segreti di Stato, descritti e raccontati nel nuovo romanzo di Fabrizio Gatti, Educazione americana (La nave di Teseo). Per scriverloil giornalista de L’Espresso ha incontrato più volte un agente segreto d’origine Italiana – ma nazionalità ...

Ministro Fioramonti - ecco Cosa può fare per appoggiare davvero la nostra lotta per il clima : di Davide Ramelli Egregio Ministro Fioramonti, abbiamo letto le sue parole di approvazione per quello che noi di Fridays For Future Italia stiamo facendo. Siamo molto contenti del riconoscimento per il movimento studentesco, che in passato è mancato dai governi, ma ci teniamo a mettere in chiaro come dalle parole occorra passare ai fatti. Le manifestazioni del 27 settembre non sono solo “lodevoli iniziative” come le ha definite, ma sono gli ...

Oggi Cosa nostra è fatta di aperitivi e serate in discoteca : Ed eccoli i nuovi mafiosi, infrattati in una discoteca a dirigere i buttafuori. I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato undici persone. I mammasantissima del mandamento di Porta Nuova piazzavano gli addetti alla sicurezza in alcuni locali alla moda di città e provincia. L'in

Mafia - operazione contro uomini legati a Cosa nostra : 11 arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Mafia : buttafuori Cosa nostra in locali - gli imprenditori non hanno denunciato (2) : (AdnKronos) - Intercettazioni, pedinamenti e attività classiche di indagine hanno fatto luce sulle estorsioni. Mai denunciate dalle vittime. "Gli imprenditori hanno acconsentito, impiegando le persone imposte come buttafuori nei locali - ha detto ancora il comandante del Gruppo carabinieri Palermo -

Così Cosa nostra imponeva i propri buttafuori ai locali di Palermo : 11 arresti : Operazione "Octopus": colpo a Cosa nostra che aveva allungato le mani sui locali notturni palermitani. Undici gli arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. In azione carabinieri del comando provinciale - coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia - che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Le indagini hanno documentato gli interessi di Cosa nostra, in città e in provincia, sul ...

Terremoto Centro Italia tre anni dopo - Cosa è cambiato? “Raccontate la nostra disperazione e le nostre urla di dolore” : Ventiquattro agosto 201, ore 3.36: la terra trema. urla, crolli, disperazione. Si è svegliato così il Centro Italia all’alba di tre anni fa, quando un violento Terremoto ha causato morti e distruzione, segnando per sempre dei territori secolari come quelli di Amatrice, Accumoli, Norcia, e sopratutto le loro popolazioni. Attimi disperati, impossibili da dimenticare per chi c’era: il terrore di sentirsi mancare la terra sotto i piedi, ...