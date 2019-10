Come ha fatto il keniano ​Eliud Kipchoge a correre una maratona in meno di due ore

Fonte : agi

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dal mito Filippide ad Eliud Kipchoge, il primo uomo aunasotto le due ore. Da quella tragica marcia daad Atene per annunciare la vittoria dei greci sui persiani conclusa con la morte di Filippide (era il 490 a.C.) all'odierna incredibile corsa contro il tempo tra le nebbie di Vienna, di anni ne sono passati 2.500. Il fascino della, una delle gare Regina di tutta l'Olimpiade, è rimasto intatto. Oggi tra i viali del Prater, grande polmone verde della capitale austriaca sulle rive del Danubio famoso per il suo parco divertimenti e la ruota (Riesenrad), Kipchoge ha fermato i cronometri in 1 ora 59'40"2, crono sensazionale ottenuto in condizioni favorevoli sia per quanto concerne il meteo che il supporto tecnico. Il parco è dotato di alberi ad alto fusto che, in caso di vento, avrebberoda barriera agli atleti. Studiato nei dettagli ...

rubio_chef : I politici fanno i politici, gli infami fanno questo. Mi chiedo come sia possibile che nessuno dei tuoi sostenitori… - matteosalvinimi : Sbarchi ormai TRIPLICATI, nessuna redistribuzione, Paesi come la Germania che chiudono i confini. Questi incapaci p… - juventusfc : ?? Maurizio Sarri: «Ho visto @fbernardeschi in crescita, come avevo notato in allenamento. In @ChampionsLeague ha fa… -