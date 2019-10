Coldiretti | in Italia scoppia uno scandalo alimentare al giorno

Povertà - Coldiretti : “In Italia 2 - 7 milioni di affamati - Campania e Sicilia al top per numero di indigenti” : La punta dell’iceberg della Povertà in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2018 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, di cui ben un terzo concentrati tra Campania e Sicilia. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti diffusa in occasione degli ultimi dati Eurostat sul rischio di Povertà nelle Regioni secondo i quali nei territori campani e Siciliani oltre quattro persone su dieci sono a rischio ...

Coldiretti : italiani per svolta green : 11.56 Il 90% degli italiani pensa che ogni singolo possa fare molto per proteggere l'ambiente. Lo sostiene l'indagine Coldiretti-Ixè su "La svolta green degli italiani" nel 2019, presentata al Forum dell'Agricoltura, a Cernobbio. Il 51% sostiene l'attivista Greta Thunberg e le sue battaglie per l'ambiente. Inoltre, il 44% degli italiani si impegna anche riducendo gli acquisti di prodotti con imballaggi eccessivi, il 72% sarebbe disposto a ...

Manovra - Coldiretti : per il 59% degli italiani l’ambiente crea lavoro : Secondo il 59% degli italiani dall’ambiente con la green economy possono nascere nuove opportunità di lavoro per accompagnare lo sviluppo sostenibile del Paese. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio in riferimento al Green New Deal della Manovra economica del Governo con gli interventi salva clima. Solo 1 italiano su 3 ...

Ambiente - Coldiretti : svolta green per il 90% degli italiani : Il 90% degli italiani è d’accordo sul fatto che ognuno di noi possa fare molto per proteggere l’Ambiente ma il Paese si divide a metà (51%) sul sostegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg e delle sue battaglie per l’Ambiente. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio dove è stato aperto il primo “Salone ...

Consumi - Coldiretti : +68% - boom di riso straniero in Italia : Con una crescita record del +68% delle importazioni in volume è boom per il riso straniero in Italia. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Istat relativi al primo semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in occasione del Forum europeo di Bruxelles dedicato al cereale più consumato al mondo con l’Italia che è il primo produttore della Ue Contro la minaccia di un’invasione incontrollata di riso ...

Consumi - Coldiretti : “No alla carne spaziale da 3 italiani su 4” : Tre italiani sui quattro (75%) giudicano negativamente la carne ottenuta in laboratorio. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’indagine Ixe’ in riferimento alla prima bistecca spaziale stampata in 3D sulla Stazione spaziale Internazionale a partire da poche cellule di bovino combinate con fattori di crescita e sostanze compatibili con i tessuti biologici chiamate ‘bio-inchiostri’ e finora utilizzate nelle stampanti 3D per ...

Salute - Coldiretti : “Non solo obesi - in Italia mezzo milioni di bimbi affamati” : In Italia accanto ai bimbi obesi ci sono quasi mezzo milione (453mila) di under 15 anni che hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare durante l’anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il secondo rapporto sulla malnutrizione infantile della Ong Helpcode, che evidenzia come un bambino sui tre in Italia sia obeso o sovrappeso. Anche in Italia si vive un paradosso alimentare con i bimbi dei nuclei familiari più poveri ...

Coldiretti : un prodotto alimentare su 4 viene acquistato dagli italiani in promozione : “Con un aumento su base annuale del 5,2% vola la spesa nei discount alimentari“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio dell’Istat relativi ad agosto 2019 rispetto allo stesso mese dello scorso anno dalla quale si evidenzia peraltro “una sostanziale stagnazione delle vendite alimentari e non. La tendenza al contenimento della spesa è favorita dal fatto che – sottolinea la ...

Alimentare - Coldiretti : gli italiani a caccia dei prezzi più bassi : “Un prodotto Alimentare su quattro viene acquistato dagli italiani in promozione con l’obiettivo di cercare il risparmio è ridurre i costi del carrello della spesa, con effetti evidenti sul contenimento dell’inflazione“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione che a settembre rimane contenuta. “Non ci sono spazi per agire sull’Iva in una situazione in cui gli italiani – ...

Consumi - Coldiretti : “Conserve fatte a casa per 1 italiano su 4” : In quasi una famiglia italiana su quattro (23%) con l’arrivo dell’autunno ci si mette quest’anno al lavoro tra pentole e vasetti nella preparazione di conserve “sovraniste” fatte in casa per garantirsi un’alimentazione più genuina, naturale, 100% nazionale e ridurre gli sprechi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata al Villaggio contadino a Bologna con il primo Cooking Show sovranista con gli agrichef per svelare i trucchi ...

Cambiamenti climatici - Coldiretti : a Bologna l’arca di Noè dell’agricoltura italiana : l’arca di Noe’ dell’agricoltura italiana con mucche, cavalli, asini, pecore, capre, galline, oche ma anche piante e specialità a rischio di estinzione per effetto dei Cambiamenti climatici saranno protagonisti del terzo sciopero mondiale per il clima al Villaggio contadino della Coldiretti di Bologna in uno spazio di 50mila metri quadrati nel cuore nella food valley italiana, dove si realizza oltre un terzo della produzione agricola nazionale e ...

Coldiretti : “Un commissario italiano all’agricoltura UE un obiettivo strategico” : “La nomina di un rappresentante italiano all’agricoltura nella Commissione guidata da Ursula von der Leyen è un obiettivo strategico per l’Italia che è il primo Paese dell’Unione per valore aggiunto agricolo ma anche per qualità e sostenibilità delle produzioni”: è quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento al nuovo Governo guidato dal premier Giuseppe Conte. “L’agroalimentare nazionale – ricorda Prandini ...

Estate - Coldiretti-Ixè : “10 - 1 milioni italiani in partenza a settembre” : Non solo rientri con il maltempo, sono 10,1 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre con una positiva tendenza all’allungamento della stagione turistica. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione dell’ultimo grande controesodo che segna con il bollino rosso il ritorno della maggioranza degli italiani al lavoro ma anche un inedito turnover nei ...

Olio : Coldiretti - al via raccolta in Italia - +80% produzione : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Al via la raccolta delle olive in Italia con la produzione di extravergine stimata nel 2019 in aumento dell’80% dopo il crollo storico registrato lo scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su stime Unaprol/Ismea in occasione della prima spremitura della Penisola avvenuta con le prime olive anti Xylella in Salento a Gagliano del Capo, dove grazie al clima c’è stato ...