Clima | ecco i 20 gruppi che in 50 anni hanno causato il 35% delle emissioni globali E

Ecco la generazione Thunberg - difendono il Clima a colpi di borraccia : “Piccolo gesto per attuare le rivendicazioni nel quotidiano” : Non indossano l’eskimo, ma usano la borraccia. Sono gli studenti della generazione “Greta Thunberg” che da mesi riempiono le piazze di tutta Italia a difesa del clima. “Ho iniziato ad usarla da qualche mese – racconta Bianca davanti al suo liceo – se vogliamo che le nostre rivendicazioni politiche siano legittime dobbiamo attuarle nel quotidiano”. Un piccolo gesto che sta diventando sempre più comune tra i ragazzi, ma non ancora tra ...

Approvato il Decreto Clima - Costa : “Primo atto che inaugura il Green new deal”. Ecco tutte le novità : Si è conclusa a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Approvati dal Governo il Decreto Clima e quello Scuola sulla riorganizzazione degli insegnanti. “Tengo a precisare – aggiunge Costa – che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel Decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare ...

Clima "tutelato" per decreto : rottamazione e ecobonus - ecco tutte le misure approvate : Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento che dovrà rappresentare uno dei tre pilastri del 'Green new deal...

Clima - ecco le 20 aziende che producono un terzo delle emissioni mondiali : Il 35% di tutte le emissioni di anidride carbonica e metano dal 1965 al 2017 è stato prodotto da 20 colossi del settore petrolchimico. In testa Saudi Armaco (il 4,38% del totale), la multinazionale statunitense Chevron (il 3,2% del totale) e la russa Gazprom (3,19%). Lo rivela un’indagine del Climate accountability institute rilanciata dal Guardian

Clima - ecco la prova dell’impennata delle temperature. L’esperto Cnr : “Nell’ultimo secolo l’aumento di anidride carbonica 100 volte più veloce degli ultimi 800.000 anni” : “Ascoltate la Scienza!”, ha gridato alle Nazioni Unite la giovane attivista svedese Greta Thunberg, accompagnata nelle piazze dall’urlo di centinaia di migliaia di giovani che in tutto il mondo, venerdì 27 settembre, hanno scioperato contro i cambiamenti Climatici e per la difesa della Terra. Ma cosa dice la scienza sul Clima che muta? C’è un grafico, in particolare, che i Climatologi considerano “il più avanzato risultato che la scienza abbia ...

Clima - ecco l’ennesima prova che i “Fridays for future” sono solo una farsa : Alle 16:30 di oggi, venerdì 4 ottobre, il movimento Fridays for future manifesterà per il Clima davanti al ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo, a Roma. I giovani ambientalisti, improvvisati e non, si sono dati appuntamento di fronte al dicastero per contestare la nuova bozza del decreto legge sul Clima, le cui proposte sono state giudicate “tiepide e insufficienti”. I giovani seguaci di Greta Thunberg puntano il ...

Clima : da Feltri ai 500 ‘scienziati importanti’ - ecco la marcia delle mummie anti-Greta : Avete notato tutti la massa di critiche – anche di insulti – che si è riversata sugli schermi e sui giornali contro Greta Thunberg negli ultimi giorni. E’ stato un po’ come se il museo egizio avesse dato una bella ripulita alle cantine e messo sul marciapiede un po’ di mummie mezze sbendate, magari semoventi, come nei film. Le mummie del Clima: in maggioranza persone anziane che cercano disperatamente di opporsi alla marea montante di dati e di ...

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco quali sono le misure previste dal decreto Clima Salvare la Terra : le 10 azioni quotidiane : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Clima - ecco come cambieranno gli Uragani nei prossimi 80 anni : diventeranno sempre più forti e devastanti : Due frequenti domande sul riscaldamento globale e gli Uragani sono le seguenti: quali cambiamenti nell’attività degli Uragani sono previsti per la fine del XXI secolo, considerati gli scenari di riscaldamento globale dei modelli dell’IPCC? L’uomo ha già causato un aumento rilevabile nell’attività degli Uragani atlantici o nell’attività globale dei cicloni tropicali? Secondo l’IPCC AR5, la maggior parte del riscaldamento globale osservato negli ...

Sciopero 27 settembre sui cambiamenti Climatici. La scienza e la politica - gli allarmi e le buone prassi : ecco le idee dei nostri blogger : Cortei in 130 Paesi nel mondo e in 160 città italiane. Tutti in piazza per lo Sciopero globale che chiude la Week for Future, iniziata venerdì scorso e organizzata nelle stesse giornate in cui all’Onu era in corso il vertice sul clima. Studenti, attivisti e cittadini oggi scendono di nuovo per le strade dopo gli strike del 15 marzo e del 24 maggio col sostegno anche del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti (M5S), che ha invitato i ...

Ministro Fioramonti - ecco cosa può fare per appoggiare davvero la nostra lotta per il Clima : di Davide Ramelli Egregio Ministro Fioramonti, abbiamo letto le sue parole di approvazione per quello che noi di Fridays For Future Italia stiamo facendo. Siamo molto contenti del riconoscimento per il movimento studentesco, che in passato è mancato dai governi, ma ci teniamo a mettere in chiaro come dalle parole occorra passare ai fatti. Le manifestazioni del 27 settembre non sono solo “lodevoli iniziative” come le ha definite, ma sono gli ...